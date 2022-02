Fútbol.- El 'Kun' Agüero ha sufrido un episodio de "malestar torácico" y está siendo examinado en el hospital

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El jugador argentino del FC Barcelona Sergio 'Kun' Agüero ha sufrido un episodio de "malestar torácico" este sábado durante la disputa del partido liguero frente al Deportivo Alavés, que terminó con empate (1-1), después de padecer un mareo que le obligó a retirarse del terreno de juego.



"El 'Kun' Agüero ha referido un episodio de malestar torácico y ha sido trasladado al hospital para realizarse un estudio cardiológico", indicaron los servicios médicos del club blaugrana, que no ofrecieron más detalles sobre su periodo de recuperación.



Agüero, que no realizó ningún mal gesto en un salto previo ante un rival, acabó tendido en el suelo y requirió la asistencia médica. Minutos después de la intervención fue retirado y acabó siendo sustituido por Coutinho a cuatro minutos para el descanso.



Por su parte, Gerard Piqué también acabó lesionado y no pudo concluir. El central catalán fue reemplazado por Clement Lenglet en la segunda parte. "Piqué tiene una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha. Está pendiente de más pruebas para saber el alcance exacto de esta sobrecarga", informa el Barça.