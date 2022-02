Fútbol.- Calleja: "Xavi es el entrenador ideal para el Barcelona"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Deportivo Alavés, Javier Calleja, valoró positivamente el punto conseguido frente al FC Barcelona (1-1) en el Camp Nou y aseguró, preguntado por el futuro del banquillo culé, que "Xavi Hernándes es el entrenador ideal" para los blaugranas.



"Primero, máximo respeto a Sergi, que es quién está ahora mismo. Pero si viniese Xavi -para mí- es el entrenador ideal para el Barcelona. Conoce de sobra el club, tiene sobrada experiencia ya en Catar y tiene la filosofía del club. Si viene estoy convencido de que le va a ir muy bien", dijo Calleja en la rueda de prensa posterior al choque en Can Barça.



"Cada uno tenemos una manera de entender el fútbol pero al final todos queremos ganar. Hay que buscar las fórmulas para conseguirlo y en esto estamos. Tenemos una plantilla buena y competitiva, tenemos margen de mejor, hay que seguir creciendo y buscar la mejor fórmula para que mis jugadores saquen su mejor rendimiento. Lo mejor del Alavés está por llegar", indicó el técnico babazorro.



"Hay procesos y momento, el Barça tiene una gran plantilla, pero tiene dificultades porque no encuentra el resultado. Hoy ha tenido oportunidades para habernos metido algún gol más, pero Sivera ha estado muy acertado en momentos puntuales. Y luego el Barcelona no va a dejar de pelear por los títulos", añadió con rotundidad.



"El Barça encontrará la solución para estar más arriba y pelear por la Liga, la Champions y la Copa. Yo sé que cuando no llegan los resultados, anímicamente lo acusas y los jugadores parecen peor de lo que son, pero no es así", apuntó Calleja.



En relación a los errores y aciertos de su equipo en el Camp Nou, el entrenador del Alavés fue claro. "Hemos insistido mucho en la gestión del balón, queríamos hacer ataques más largos y tener más posesión. Pero es difícil ir a la misma velocidad cuando atacas y defiendes. Pero insistiremos porque nos hará mejor equipo", finalizó Calleja, que aprovechó para relatar el parte médico. "Ximo se ha hecho daño en la rodilla y hay que valorarlo. Se hará pruebas mañana y Edgar terminó con una sobrecarga en el aductor, veremos cómo se encuentra".