Francia/R.Unido.-Macron avisa de que la "credibilidad" de Reino Unido depende de la disputa sobre las licencias de pesca

MADRID, 30 (EUROPA PRESS



El presidente francés, Emmanuel Macron, ha avisado este viernes de que la "credibilidad" de Reino Unido depende de la disputa sobre las licencias de pesca a barcos franceses en aguas británicas, que surgió tras el Brexit.



Francia ha amenazado con bloquear los barcos británicos de sus puertos y reforzar los controles de los buques si no se resuelve antes del martes 2 de noviembre, unas medidas que Londres ha tildado de "incendiarias" y ante las que ha advertido que podría tomar represalias.



En este contexto, Macron, en una entrevista con 'Financial Times', ha aseverado que Reino Unido no ha cumplido con lo pactado en el Brexit. "Cuando pasas años negociando un tratado y unos meses después haces lo contrario de lo decidido en los aspectos que menos te convienen, no es una gran señal de tu credibilidad", ha lamentado



En el marco de esta disputa, el primer ministro francés, Jean Castex, ha escrito a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para animar a Bruselas a respaldar la posición de París contra Londres, recoge 'Telegraph'.



Castex ha llamado a Von der Leyen a utilizar los "recursos a su disposición" y a que "deje claro" que el cumplimiento de los compromisos adquiridos "no es negociable" y "que salir de la Unión Europea es más perjudicial que permanecer en ella".



Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha admitido que actualmente hay "turbulencias" en las relaciones de los dos países y ha prometido hacer "lo que sea necesario para garantizar los intereses de Reino Unido". Además, Reino Unido trasladará también sus quejas a la Comisión Europea.



El Ejecutivo de Francia ha puesto sobre la mesa una batería de posibles sanciones, entre ellas la prohibición de atraque de barcos británicos, como respuesta a la reducción de los permisos concedidos a pescadores galos para que faenen en aguas del Canal. París no descarta tampoco limitar el suministro eléctrico.



El bloqueo de un arrastrero británico que supuestamente operaba sin licencia ha alimentado la tensión, que podría dispararse aún más si no hay algún tipo de tregua antes del martes.



Macron y Johnson coincidirán este fin de semana en Roma con motivo de la cumbre del G20, a la que ambos están invitados. Un portavoz de Downing Stret ha confirmado que hablarán en los márgenes de este foro y ha descrito a Francia como un "estrecho y fuerte aliado" de Reino Unido.