Espanyol examina sin Raúl de Tomás su buen momento contra el Getafe

Jugadores de Getafe y Espanyol calientan antes del inicio de un encuentro la pasada temporada. EFE/ Kiko Huesca

Getafe (Madrid)/Barcelona, 30 oct (EFE).- El Espanyol visita sin su jugador más determinante, el delantero Raúl De Tomás, el Coliseum Alfonso Pérez, dónde espera seguir con su buena racha a costa de un Getafe que aún no ha estrenado su casillero de victorias esta temporada y es colista de la categoría.

El conjunto catalán, que lleva sin perder más de un mes, desde que cayó contra el Sevilla el 25 de septiembre, espera seguir con su buena dinámica de resultados en su visita a Getafe.

De todos modos, pese al gran estado de forma y juego que atraviesa el cuadro catalán, este compromiso presenta un reto interesante para los periquitos, ya que saltarán al campo sin el delantero Raúl de Tomás.

El atacante madrileño es el máximo realizador del equipo con seis dianas y vio la roja directa frente al Athletic, por lo que no podrá jugar ante el Getafe obligando a Vicente Moreno a buscar soluciones.

Por otra parte, el lateral derecho Óscar Gil no se ha recuperado de sus molestias y también es baja segura. El resto de jugadores tocados, como el centrocampista Keidi Bare, pueden entrar en una convocatoria que no ha dado a conocer Vicente Moreno.

El vestuario blanquiazul recela del supuesto mal momento del Getafe. De hecho, el central uruguayo Leandro Cabrera, con pasado azulón, ha afirmado que está convencido de que su exequipo no merece estar en esa posición y que esperan un rival combativo.

Enfrente estará el equipo madrileño, que afronta la cita herido tras empatar en la última jornada contra el Granada, en un partido que fue ganando hasta el tiempo añadido, en el que encajó un gol que frustró su primera victoria del curso.

El Getafe, junto con el Levante, es el único equipo de la categoría que aún no ha celebrado un triunfo y el balance de los once partidos de Liga disputados se resume en tres empates y ocho derrotas con cuatro goles a favor y diecisiete en contra.

La llegada al banquillo de Quique Sánchez Flores tras la destitución de Míchel no ha supuesto el revulsivo esperado y en las tres jornadas que el técnico madrileño lleva al frente del equipo solo han sumado dos puntos de nueve posibles.

Para este partido, Quique Sánchez Flores cuenta con las bajas por lesión del centrocampista checo Jakub Jankto y del delantero Sandro Ramírez, así como de Víctor Machín 'Vitolo' que ya se ha reincorporado a los entrenamientos del equipo tras un mes fuera aunque no está disponible al tener poco ritmo competitivo. Además, tampoco está disponible el central Chema Rodríguez, sancionado.

La buena noticia es que el internacional togolés Djené Dakonam, tras cumplir un partido de sanción, regresará al centro de la zaga para formar junto al serbio Stefan Mitrovic o el uruguayo Erick Cabaco.

El partido será especial para Quique Sánchez Flores, que entre 2016 y 2018 dirigió al Espanyol y, como ha reconocido, tiene mucho cariño a un club en el que pasó dos años "muy importantes" de su vida.

Alineaciones probables:

Getafe: David Soria; Nyom, Djené, Mitrovic, Olivera; Damián Suárez, Arambarri, Maksimovic, Aleñá; Enes Unal, Mata.

Espanyol: Diego López; Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; David López, Darder; Melamed, Melendo, Embarba, Dimata.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité gallego).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

Hora: 18.30 CET (17.30 GMT).

---------------------------------------------------------

Clasificación: Getafe (20º. 3 puntos). Espanyol (10º. 14 puntos)

La clave: la reinvención que haga Vicente Moreno para suplir a Raúl de Tomás en ataque contra la fragilidad defensiva que está demostrando el Getafe.

El dato: El Espanyol no gana en el Coliseum, en Primera, desde el 21 de abril de 2013. Desde entonces dos derrotas y cuatro victorias del Getafe.

La frase:

- Quique: "Ahora hay que dar prioridad a ganar más que a jugar bien".

- Cabrera: "En el Getafe hicimos historia, pero me debo al Espanyol".

El entorno: la afición azulona está siendo muy crítica con el rendimiento del equipo y un nuevo tropiezo podría provocar de nuevo silbidos a la plantilla.