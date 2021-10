España levanta restricciones a viajeros de Argentina, Colombia,Namibia y Perú

Un pasajero comprueba un panel de información sobre vuelos en la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas en Madrid, en una imagen de archivo. EFE/ Victor Lerena

Madrid, 30 oct (EFE).- España ha levantado este sábado la restricción temporal de viajes no imprescindibles a las personas procedentes de Argentina, Colombia, Namibia y Perú, que se mantenía debido a la pandemia de coronavirus.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado una disposición general del Ministerio del Interior que modifica los criterios para la aplicación de la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria.

La disposición indica que el Consejo UE ha acordado modificar esta recomendación para incluir a Argentina, Colombia, Namibia y Perú en el listado de terceros países cuyos residentes no se ven afectados por la restricción, una recomendación que se aplica en España mediante la Orden INT/657/2020, de 17 de julio.

De esta manera, desde hoy mismo, España levanta las restricciones a los viajeros procedentes de Argentina, Colombia, Namibia y Perú.