España.- La Princesa de Asturias cumple 16 años con una actividad oficial incipiente

22-10-2021 El Rey Felipe VI (d) y la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2021 en el Teatro Campoamor, a 22 de octubre de 2021, en Oviedo, Asturias, (España). Esta edición, que se desarrolla con un aforo limitado al 60 por ciento, está marcada por el reconocimiento a siete científicos por su esfuerzo en el desarrollo en tiempo récord de algunas de las vacunas contra el Covid-19. Además de reconocer el papel de la ciencia con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, también hacen acto de entrega de un diploma a una periodista y escritora feminista; a un cocinero y empresario; y a una nadadora paralímpica. También recibirán un diploma la periodista y escritora feminista Gloria Steinem (Comunicación y Humanidades), el cocinero, empresario y filántropo José Andrés (Concordia) y la nadadora paralímpica Teresa Perales (Deportes). POLITICA Jorge Peteiro - Europa Press



La heredera al trono reivindica en sus actos el papel reservado a las nuevas generaciones a las que pertenece



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La Princesa de Asturias cumple 16 años este domingo y, a priori, por primera vez tendrá que celebrar su cumpleaños lejos de su familia, ya que se encuentra en Gales para cursar el bachillerato durante los próximos dos cursos.



Heredera al trono desde que su padre fue proclamado Rey el 19 de junio de 2014, con tan solo nueve años, la Princesa Leonor está asumiendo cada vez más presencia institucional y preparándose para el rol que en el futuro la tocará asumir.



El pasado abril protagonizó su primer acto en solitario. Felipe VI le encargó presidir el acto con motivo del 30 aniversario del Instituto Cervantes, precisamente el mismo escenario en el que la heredera del trono habló por primera vez en público el 31 de octubre de 2018, día de su décimotercer cumpleaños, coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución.



El acto no estuvo exento de simbolismo, ya que durante el mismo la Princesa Leonor depositó en la Caja de las Letras el ejemplar de la Constitución que leyó precisamente en 2018 así como el ejemplar de 'El Quijote' cuya lectura compartió el 23 de abril de 2020 con la Infanta Sofía en un acto organizado con motivo del Día de las Letras.



Además, tuvo ocasión de pronunciar sus primeras palabras en un acto sin la compañía de los Reyes, aunque su intervención se limitó a realizar un breve comentario y a preguntar cómo se encontraba el personal del Instituto Cervantes, después de que muchos de sus trabajadores hubieran estado meses sin poder viajar a España por la pandemia.



MADRINA DE UN SUBMARINO



Tras este acto, la Princesa de Asturias ha participado el otros junto a los Reyes, como la visita realizada en abril a Cartagena para la puesta a flote del nuevo submarino 'Isaac Peral' fabricado por Navantia, del que fue la madrina, o la ceremonia de condecoraciones con motivo del séptimo aniversario de la llegada al trono de Felipe VI el pasado 18 de junio en el Palacio Real.



Pero sin duda, los dos eventos más destacados de este año han sido la entrega de los premios Princesa de Girona --título que también ostenta la Infanta Leonor--, celebrada en Barcelona el pasado 1 de julio, y los Princesa de Asturias, cuya ceremonia tuvo lugar el pasado 22 de octubre.



En ambos, la princesa tiene un papel destacado, con discurso incluido. En el primero de ellos, la Princesa Leonor demostró su buen uso del catalán, pronunciando buena parte de su intervención en dicho idioma.



Además, en un momento en que la relación entre la Generalitat y el Rey parece haberse reconducido en buena medida, tras el boicot al que se había sometido al monarca por parte del Gobierno catalán en los últimos años, la heredera al trono puso en valor que "Cataluña siempre ha sido un referente en iniciativa, creatividad y emprendimiento".



REIVINDICACIÓN DEL PAPEL DE LOS JÓVENES



No obstante, su discurso estuvo centrado en poner en valor el papel de los jóvenes, reivindicando así a las nuevas generaciones de las que ella forma parte. Así, destacó el compromiso demostrado durante la pandemia.



"Vimos a muchos jóvenes de toda España ayudar a niños con los deberes, hacer la compra a sus vecinos mayores, llamar por teléfono para acompañar a personas enfermas y solas, escribir cartas a quienes estaban en la UCI, recaudar fondos para comprar material sanitario e incluso imprimirlo en 3D", resaltó. "Son muestras de generosidad que reflejan esa responsabilidad y su compromiso con el presente", defendió.



Los jóvenes y su papel en la sociedad actual también ocuparon un papel destacado durante los premios Princesa de Asturias. Los jóvenes, dijo la Princesa Leonor, "tenemos mucho que aportar". "Podemos ser importantes y mostrarnos responsables para tratar de pensar en un futuro más sostenible, más justo, mejor para todos", añadió.



La entrega de estos premios en el emblemático Teatro Campamor de Oviedo supuso el primer viaje de vuelta a España de la Princesa de Asturias, que desde el pasado 30 de agosto se encuentra en Gales para cursar el bachillerato en el UWC Atlantic College, un centro con alumnos de todo el mundo situado en un castillo del siglo XII de Gales y por el que ya han pasado el actual rey de Holanda, Guillermo Alejandro, y la princesa Isabel, heredera del trono belga.



Las normas relacionadas con la COVID-19 del centro, que exige una cuarentena de cinco días tras estar en contacto con personas de fuera del núcleo familiar, le impidieron acudir también a los actos con motivo de la fiesta del 12 de octubre. En el caso del viaje a Oviedo, el hecho de que la semana siguiente fuera no lectiva, facilitó su desplazamiento y la posterior cuarentena.



Cuando anunciaron que Leonor estudiaría en Gales, los Reyes ya dejaron claro que su hija mayor compatibilizaría sus estudios "con el progresivo desarrollo de sus compromisos institucionales en España", algo que por ahora ha cumplido. Previsiblemente, de aquí a final de año no tenga nuevos compromisos oficiales, así que cabría esperar que su regreso se produzca ya de cara a las vacaciones de Navidad.