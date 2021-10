Duván y De Roon rescatan un punto de "Champions" para el Atalanta

EFE/EPA/PAOLO MAGNI

Roma, 30 oct (EFE).- El colombiano Duván Zapata, con un golazo en el último minuto de la primera mitad, y el holandés Marten De Roon, con la diana del definitivo 2-2 en el minuto 94, rescataron este sábado un valioso punto para el Atalanta en casa contra el Lazio, que saboreó el triunfo con goles del español Pedro Rodríguez y Ciro Immobile, en la undécima jornada de la Serie A italiana.

El Lazio de Maurizio Sarri, en el que el español Luis Alberto fue titular por segundo partido consecutivo, vio desvanecer la victoria en el último minuto de tiempo añadido ante un Atalanta que evitó ser superado por el cuadro romano y se mantuvo en la cuarta plaza, empatado con el Roma, que sin embargo tiene un partido menos.

Pedro, con su segundo gol consecutivo, tras el que valió el triunfo ante el Fiorentina el último miércoles, e Immobile, que se convirtió en el máximo artillero histórico del Lazio, con 159 dianas, ilusionaron a los hombres de Sarri, que estuvieron por delante 1-0 y 2-1.

Pero el Atalanta, rival del Villarreal en la Liga de Campeones, logró reaccionar a tiempo.

Duván, con un gol de potencia pura al borde del descanso, celebró su sexta diana en esta Serie A, y De Roon, con un buen gol en el 94, se confirmó como un auténtico "as" para el técnico Gian Piero Gasperini, que este sábado, en emergencia en defensa, le alineó de central pese a que el holandés sea un centrocampista.

No faltaron las polémicas pues, poco antes del 2-2 del Atalanta, Pepe Reina fue golpeado por un objeto, probablemente una moneda, lanzado por un hincha de la curva del Atalanta. El meta español, que no sufrió consecuencias, sacó a continuación el balón y, poco después, recibió la volea de De Roon que supuso la igualada.

El Atalanta, que recibirá al Manchester United en Bérgamo el próximo martes en un partido clave para su futuro en la Liga de Campeones, estará pendiente ahora del Roma-Milan de este domingo, pues comparte actualmente la cuarta plaza con el equipo capitalino del portugués José Mourinho.