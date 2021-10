Crecimiento y desigualdad acaparan el debate político en la víspera electoral

EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Tokio, 30 oct (EFE).- Los principales partidos políticos de Japón insistieron hoy en sus diferentes enfoques para promover el crecimiento económico y una mejor distribución de la riqueza, en la última jornada de campaña antes de las elecciones generales de este domingo.

Las medidas para promover la revitalización de la tercera economía mundial y para mitigar las crecientes desigualdades en la sociedad nipona se han convertido en el principal eje de la campaña electoral, junto a la estrategia para superar la pandemia.

El primer ministro nipón, Fumio Kishida, aspira a revalidar el mandato de la formación gobernante, el conservador Partido Liberal Democrático (PLD), con un programa centrado en aunar crecimiento económico y redistribución de la riqueza, lo que supone un giro respecto a la estrategia económica vigente "Abenomics".

"Reviviremos la economía japonesa y nos aseguraremos de que sus frutos los disfruta todo el mundo, no sólo unos pocos elegidos", dijo Kishida este sábado en Saitama, al norte de Tokio, en uno de los últimos discursos de campaña antes de los comicios.

"La oposición sólo habla de redistribución, pero sin crecimiento no habrá nada que distribuir", dijo Kishida, quien también prometió que promoverá un incremento de ingresos para las clases medias y un aumento de la presión fiscal sobre rentas altas y ganancias de capital.

La principal fuerza de la oposición, el progresista Partido Constitucional Democrático de Japón (PCDJ), viene culpando al partido gobernante de no haber tomado las medidas que ahora promulga pese a que lleva en el poder desde 2012, y propone medidas fiscales y laborales más ambiciosas para paliar las desigualdades.

"Durante todos estos años hemos hecho propuestas para el cambio de forma continua. Ahora depende de ustedes lograr un cambio", dijo a los votantes Yukio Edano, durante un mitin en la ciudad de Kamakura, al sudoeste de Tokio.

Los dos máximos aspirantes a la victoria en los comicios del domingo también difieren en cómo dejar atrás de forma definitiva la pandemia de covid-19, en un momento en que Japón registra cifras mínimas de contagios.

Kishida promete más plazas hospitalarias específicas para pacientes de coronavirus y comenzar a aplicar en diciembre la tercera dosis, mientras que Edano apuesta por reforzar la autoridad del Gobierno para tomar medidas sanitarias de emergencia y por aumentar las ayudas para los colectivos más castigados por la pandemia.

La mayoría de los sondeos apunta a que el PLD logrará mantener la mayoría parlamentaria junto a su socio de coalición, el partido budista Komeito, aunque también indican que se verá reducido el amplio dominio que ostentaban en la recién terminada legislatura.