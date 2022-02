COP26.- Activistas interrumpen con acusaciones de "hipócrita" el discurso a los jóvenes del director de la COP26

12-05-2021 El presidente de la COP26, Alok Sharma, en una rueda de prensa en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica, a 12 de mayo de 2021, en Madrid (España). La comparecencia se produce tras la reunión que Sharma ha mantenido con el presidente del Gobierno de España, en la que éste ha destacado el compromiso de España con la transición ecológica y su determinación con hacer todo lo posible para elevar el nivel de ambición climática a nivel mundial en la Cumbre de Glasgow. Pedro Sánchez también ha compartido con Sharma la experiencia de la organización de la COP25 de Madrid. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Un grupo de activistas ha interrumpido este sábado el discurso de clausura de la COY16 --la versión para jóvenes de la Cumbre del Clima de la ONU-- que realizaba el presidente de la COP26, el británico Alok Sharma, y le ha acusado de "hipócrita" por la inversión de Reino Unido en combustibles fósiles.



"Alok Sharma y el Gobierno de Reino Unido son unos hipócritas. Están abriendo el nuevo campo petrolífero de Cambo, pagan subsidios multimillonarios para los combustibles fósiles pero se niegan a cuidar de los trabajadores que necesitan una transición justa", han denunciado los activistas, según recoge el diario escocés 'The National'.



Sharma, por su parte, ha defendido que sus esfuerzos se alinean con los de los jóvenes. "Me veo como parte de este movimiento colectivo con vosotros", ha asegurado el presidente de la cumbre durante su discurso a un grupo de delegados de diversos países que han acudido al evento para jóvenes en Glasgow.



La activista sueca Greta Thunberg, que ha llegado a Escocia este sábado tras participar el viernes en una protesta en Londres, ha explicado durante una entrevista con la BBC que "no está claro" que vaya a participar de manera oficial en la COP26.



"Creo que muchas personas podrían asustarse de que si invitan a demasiados jóvenes radicales, eso podría hacerles quedar mal", ha asegurado la joven sueca.



Miles de activistas se están desplazando este fin de semana a Escocia antes de que la COP26 comience de manera oficial este domingo, muchos de ellos recorriendo centenares de kilómetros a pie en diversas "marchas de peregrinaje", recoge la cadena Sky News.



El jefe de Policía escocés Iain Livingston, el de mayor rango del país, ha asegurado que sus agentes responderán con "rapidez y robustez" a cualquier intento de interrumpir la Cumbre del Clima, y que la fuerza está preparada, junto con otros 7.000 agentes procedentes de varias partes de Reino Unido, para "los desafíos que se avecinan", según recoge la agencia DPA.