Comienza la cumbre del G20 de Roma en busca de un acuerdo para emisiones cero

Roma, 30 oct (EFE).- Los líderes de los países del G20 se reúnen hoy en Roma en la cumbre con la que concluye la presidencia italiana del grupo y en la que el mayor reto será lograr un compromiso compartido para que las emisiones cero sean una realidad no más allá de 2050 o 2060 que impulse la próxima COP26 de Glasgow.

La primera cumbre del G20 pospandémica, en las que numerosos mandatarios se verán las caras tras casi dos años de aislamiento online, comenzará con la bienvenida oficial del primer ministro italiano, Mario Draghi, a los participantes, entre ellos el presidente de EEUU, Joe Biden, y del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La primera sesión de trabajo, tras una foto de grupo en la Nuvola, la sede que acoge la reunión, girará en torno a la economía y la salud globales, un aspecto abordado la víspera por los ministros de Economía y de Sanidad del G20, que acordaron intentar tener vacunada al 70 por ciento de la población en 2022.

La reina Máxima de Holanda será la oradora del siguiente evento, también con participación de algunos de los mandatarios, titulado "El apoyo a las PYME y a las mujeres empresarias para construir mejor", tras la cual se celebrarán diversos encuentros bilaterales de los muchos programados.

Uno de ellos será el que mantendrán Sánchez y el jefe del Estado argentino, Alberto Fernández, el primero para ambos, donde abordarán el tema de la deuda que tanto preocupa al país suramericano.

La primera jornada concluirá con la cena oficial ofrecida por el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, a los líderes y sus parejas en el Palacio del Quirinale.

El domingo, la foto de familia en la Fontana de Trevi abrirá la última jornada de la cumbre, en la que se abordará el tema estrella de la cumbre, la lucha contra el cambio climático y la búsqueda de un pacto que las emisiones cero sean una realidad no más allá de 2050 o 2060.

Las ausencia del presidente chino, Xi Jinping, uno de los más reacios al recorte de las emisiones, podría complicar el acuerdo, aunque el mandatario ha garantizado su presencia en la reunión por videoconferencia, al igual que el ruso Vladimir Putin, el otro gran ausente de la cumbre.

Italia, que es copresidenta de la COP26, espera que se alcance ese acuerdo en Roma y que la reunión de líderes de la capital italiana marque un punto de inflexión que relance la cumbre climática en Escocia.

Draghi logró organizar hace unas semanas una reunión extraordinaria sobre Afganistán para poder centrarse en Roma en el clima, aunque también se hablará de planes de recuperación que permitan aprovechar la crisis como una oportunidad de afrontar los desafíos globales de la salud y ayudar a los países con menos recursos.

La reunión lanzará además todos los acuerdos obtenidos en los diferentes G20 celebrados este año, en particular el de Sanidad, en el que se pactó favorecer el acceso mundial a las vacunas, y Finanzas, que avanzó en un acuerdo de reforma fiscal global, incluida un tipo mínimo de impuesto de sociedades.