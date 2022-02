Colombia.- Suspendido un policía por un presunto disparo a un menor en la cabeza en protestas en Colombia

Imputados cinco jóvenes por su presunta participación en disturbios en el marco del Paro Nacional



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La Policía de Colombia ha suspendido este viernes a un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) por un presunto disparo a un menor en la cabeza en la jornada de protestas del pasado 28 de octubre en Bogotá en conmemoración del Paro Nacional.



El agente, suspendido por tres meses, habría disparado un proyectil no letal que impactó a un menor de 14 años en la cabeza, lo que le provocó un traumatismo cranoencefálico, por lo que se encuentra ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado, informa el medio colombiano 'El Espectador'.



El suceso tuvo lugar el jueves en manifestaciones y disturbios en el Puente de la Dignidad, en la localidad de Usme, uno de los principales lugares donde se concentran las protestas y los enfrentamientos en Bogotá.



El inspector general de la Policía Nacional, Carlos Rodríguez, ha explicado que el bloqueo de la vía pública obligó a la intervención del Esmad, ante lo que se desarrollaron enfrentamientos con los manifestantes.



Asimismo, las autoridades han indicado que el menor herido se encontraba entre las personas que tiraban piedras a los agentes. Tras el impacto, el niño cayó al suelo y los manifestantes lo levantaron y lo sacaron del foco de los disturbios, según un vídeo difundido que no es objeto de investigación.



Debido a estos hechos, el agente suspendido no tiene derecho a remuneración durante tres meses, si bien la sanción podría prorrogarse a seis.



La Policía investiga además otra posible irregularidad en un procedimiento policial en el que resultó herido otro menor, en este caso de 17 años, en protestas en la misma zona.



IMPUTADOS POR DISTURBIOS



Por otro lado, la Fiscalía de Colombia ha imputado este viernes varios delitos a cinco jóvenes capturados por su presunta participación en disturbios en la localidad de Suba, en Bogotá, en el marco de las protestas del Paro Nacional.



Los detenidos forman parte de la denominada 'Primera Línea' de Suba y han sido imputados por los delitos de concierto para delinquir, lesiones personales, secuestro simple, hurto simple, amenazas, terrorismo, daño en bien ajeno, lanzamiento de objetos peligrosos, perturbación al servicio público y tentativa de homicidio, recoge el medio antes citado.



En concreto, según la Fiscalía, los cinco jóvenes presuntamente habrían participado en la retención de varios agentes, a quienes habrían golpeado, robado y amenazado de muerte. Los acusado han defendido su inocencia y han asegurado tener pruebas de ello.



La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha asegurado a través de su perfil en la red social Twitter que dos de los detenidos son periodistas del medio independiente 'Z11 Suba' y que se encontraban cubriendo las protestas. De este modo, la organización ha avanzado que valora intervenir en el proceso.



Las protestas en el marco del Paro Nacional se repiten los días 28 meses después de que las movilizaciones que se celebraban en el país día tras día desde abril dejasen escenas de violencia con los actos vandálicos y el uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública como principales problemas.