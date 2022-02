Colombia.- Los ciudadanos de Argentina, Colombia, Namibia y Perú ya pueden viajar a la UE

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Los ciudadanos de Argentina, Colombia, Namibia y Perú ya pueden viajar desde este mismo sábado a la Unión Europea en viajes no impresncidibles, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado.



El BOE recoge así la decisión del Consejo de la Unión Europea, que ha incluido a estos países en el listado de terceros países, regiones administrativas especiales y demás entidades y autoridades territoriales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la UE a través de las fronteras exteriores.



La recomendación de la UE ha quedado incorporada en España a través de una modificación de la orden del Ministerio del Interior del 17 de julio sobre los criterios para la aplicación de restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. No obstante, la disposición estará en vigor hasta el día 30 de noviembre de 2021.



De este modo, están autorizados a entrar en la Unión Europea por viajes no imprescindibles los ciudadanos procedentes de Argentina, Australia, Baréin, Canadá, Chile, Colombia, Jordania, Kuwait, Namibia, Nueva Zelanda, Perú, Qatar, Ruanda, Arabia Saudí, Singapur, Corea del Sur, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, China.



Asimismo, quedan incluidas en el listado de países autorizados las regiones administrativas especiales de la República Popular China, como son Hong Kong y Macao, así como Taiwán, no reconocida como Estado, al menos por un Estado miembro de la Unión Europea.