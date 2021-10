Cientos de defensores del clima se reúnen en Glasgow la víspera de la COP26

Agrega llegada de Greta Thunberg a Glasgow ///Londres, 30 Oct 2021 (AFP) - Cientos de personas se reunieron el sábado en Glasgow para instar a los líderes mundiales a tomar medidas contra el cambio climático la víspera de la crucial conferencia sobre el clima COP26.Muchos de ellos caminaron decenas o incluso miles de kilómetros hasta Glasgow, dando inicio a las manifestaciones previas a la conferencia de la ONU sobre el clima, que se celebra hasta el 12 de noviembre en la ciudad escocesa.A última hora de la tarde, la activista sueca Greta Thunberg, de 18 años, llegó en tren a Glasgow, tras haber participado la víspera en una acción con otros jóvenes ecologistas contra el rol de las instituciones financieras en la crisis climática.Ante una aglomeración de cámaras, la emblemática líder del movimiento "Fridays for Future" prefirió no hacer declaraciones."¡Llegué finalmente a Glasgow para la #COP26! Muchas gracias por esta calurosa bienvenida", tuiteó Thunberg.Los manifestantes, procedentes de España, Bélgica y Escocia, marcharon por el centro de la ciudad con lemas como "Hechos ya", "Hechos, no palabras" y "Basta de combustibles fósiles", dirigidos por el grupo Extinction Rebellion."Esperamos medidas más ambiciosas, que nuestros dirigentes políticos sean conscientes de la urgencia de la situación, porque nuestros hijos, nuestros nietos, corren el riesgo de vivir en un mundo mucho más complicado, que va a sufrir graves trastornos climáticos", declaró a la AFP Dirk Van Esbroeck, un jubilado belga de 68 años. Él y otros 20 miembros del grupo "Abuelos por el clima" viajaron en tren desde Bélgica hasta Edimburgo, antes de llegar a pie a Glasgow. "Todavía hay un largo camino entre las declaraciones y la acción", añadió este hombre, que tiene cinco hijos y 12 nietos. Se espera que más de 100 líderes, entre ellos el estadounidense Joe Biden, el francés Emmanuel Macron y el indio Narendra Modi, asistan a la cumbre, considerada crucial en la lucha contra el cambio climático. También asistirán activistas del clima de todo el mundo. Según los organizadores, se espera que hasta 100.000 personas asistan a una gran manifestación el viernes. "Estamos aquí para exigir justicia climática" para los países del Sur, dijo a la AFP Becky Stockes, una traductora de 31 años que llegó caminando desde España. La COP26 es "una última oportunidad", precisó, esperando "ver medidas concretas".Para Maciej Walczuk, "ya se han celebrado 25 COP y la situación climática nunca ha sido tan mala". El estudiante de 19 años espera que esta vez la conferencia sea "diferente", que "se comprometa a actuar para salvar vidas". Según la policía de Escocia, unos 10.000 agentes de todo el Reino Unido se desplegarán cada día durante la COP26, lo que representa la mayor operación policial jamás realizada en Escocia. mpa/clr/mab/eg/eb/ag