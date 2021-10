Chile registra por tercer día consecutivo más de 2.000 nuevos casos diarios

Fotografía de archivo de un grupo de personas mientras espera para recibir su dosis de refuerzo de la vacuna contra la Covid-19 en Santiago (Chile). EFE/ Alberto Valdés

Santiago de Chile, 30 oct (EFE).- Chile registró este sábado por tercer día consecutivo más de 2.000 nuevos casos de covid-19, un leve rebrote que las autoridades sanitarias achacaron a la relajación de las medidas sanitarias e hicieron un llamado a recibir las dosis de refuerzo para frenar las nuevas infecciones.

"Reforzar estas medidas en todas nuestras actividades cotidianas es fundamental ya que con el tiempo la percepción de riesgo disminuye y debemos tener claro que la pandemia no ha terminado", indicó el ministro chileno de Salud, Enrique Paris.

En las últimas 24 horas, se detectaron 2.230 nuevas infecciones, lo que eleva el balance total desde el inicio de la pandemia a casi 1,7 millones de contagios, mientras que la tasa nacional de positividad llegó hasta el 3,04 %.

"Quiero enfatizar que las vacunas han demostrado su efectividad para evitar la hospitalización y el ingreso a UCI por covid-19. Por eso, insistimos en el llamado a acudir a los centros de vacunación, especialmente a los mayores de 55 años que aún no reciben su dosis de refuerzo", agregó Paris.

Hasta la fecha se han administrado 5,4 millones de vacunas de refuerzo, pero hay más de un millón de personas rezagadas que podían haberla adquirido y no lo han hecho, lamentó el funcionario.

El agravamiento todavía no se refleja en la cifra de fallecidos, que fueron 14 en la última jornada, pero sí en el número de casos activos (que pueden contagiar), que ascendieron a 11.388, una de las cifras más altas en tres meses.

Con el objetivo de frenar la propagación del virus, a partir del próximo diciembre se exigirá a todos los mayores de 55 años la tercera dosis para poder usar su carné de vacunación, un pase gubernamental que permite eventos con mayores aforos y ser atendido en el interior de bares y restaurantes.

Las fronteras, que permanecieron cerradas para viajeros durante seis meses, se abrieron el pasado 1 de octubre, aunque solo para turistas vacunados que deben hacer una cuarentena de 7 días obligatoria.

Los chilenos o extranjeros residentes deben hacer aislamiento por cinco días o hasta que se revise el resultado de su test PCR.