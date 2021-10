Brote de COVID-19 en China se está desarrollando rápido: funcionarios de salud

Decenas de personas hacen cola para vacunarse contra el coronavirus en Pekín, China. 29 octubre 2021. REUTERS/Tingshu Wang

SHANGHÁI, 30 oct (Reuters) - El último brote de COVID-19 en China se está desarrollando con rapidez, dijo un funcionario de salud, mientras las autoridades exigen alta vigilancia en los puertos de entrada en medio de un aumento en las infecciones en una ciudad fronteriza del noreste causado por la llegada del virus desde el extranjero.

Se informaron de unos 377 casos de transmisión nacional con síntomas confirmados del 17 al 29 de octubre, según datos de la Comisión Nacional de Salud (CNS). China ha abordado una serie de brotes este año, desde que contuvo en gran medida un contagio a nivel nacional a principios de 2020.

Los números siguen siendo bajos en comparación con los brotes fuera del país. Sin embargo, mientras el resto del mundo trabaja para intentar coexistir con el COVID, China ha mantenido su tolerancia cero, instando a la vigilancia en áreas fronterizas y puertos para evitar que los viajeros entrantes infectados propaguen el virus a los lugareños.

"En los últimos 14 días, 14 áreas provinciales han reportado nuevos casos de transmisión local o portadores asintomáticos", dijo el sábado el portavoz de la CNS, Mi Feng. "El brote se está desarrollando todavía con rapidez y la situación de control del virus es grave y complicada".

Heihe, una localidad nororiental de 1,3 millones de habitantes en el lado chino del río Amur, en la frontera con Rusia, reportó 26 casos locales para el 29 de octubre, un fuerte aumento desde nueve un día antes y solo uno el 27 de octubre.

"El brote ha expuesto la laxitud mental de algunas autoridades locales", dijo Wu Liangyou, otro funcionario de la CNS.

China, en especial sus puertos de entrada, debe fortalecer las pruebas de detección de personas con alto riesgo de infección y mejorar el seguimiento de posibles brotes, ya que el virus aún se está propagando en los países vecinos, dijo Wu en una rueda de prensa.

Las encuestas y los resultados de la secuenciación del virus mostraron que el grupo en Heihe no está relacionado con un brote en curso que afecta principalmente al noroeste de China, lo que indica que había un nuevo brote traído del extranjero, dijo Wu.

(Reporting by Roxanne Liu, Andrew Galbraith and Winni Zhou; Editing by Stephen Coates and Alison Williams)