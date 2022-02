Brexit.- Londres estudia la activación del mecanismo de disputas para solucionar el conflicto con Francia

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El ministro británico para el Brexit, David Frost, ha confirmado este sábado que su país está contemplando "activamente" la puesta en marcha del mecanismo para la resolución de disputas estipulado en los acuerdos de salida de la Unión Europea para solucionar la actual disputa pesquera con Francia, antes de pedir a Bruselas y París que "dejen de poner las cosas difíciles" con sus acciones y sus palabras.



Francia ha acusado a Reino Unido de denegar sin motivo justificable las licencias a sus barcos, mientras que Londres insiste en que está cumpliendo de manera justa las reglas de su acuerdo posterior al Brexit.



En este sentido, el Gobierno de Francia ha afirmado que casi la mitad de las solicitudes de licencia presentadas por los pescadores franceses aún no han sido aceptadas, pese a haber presentado los documentos solicitados por las autoridades británicas para corroborar que se cumple con los acuerdos del Brexit.



Según el acuerdo comercial del Brexit alcanzado a finales de 2020, los pescadores europeos pueden operar en aguas británicas siempre que puedan demostrar que anteriormente ejercían allí su actividad.



Después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, indicara este mismo sábado que no descartaba la activación de ese protocolo, el ministro para el Brexit ha indicado que Reino Unido ha actuado correctamente en toda esta disputa.



"Hemos estado negociando durante semanas con la Comisión de la UE sobre la concesión de licencias de pesca y hemos concedido el 98% de las solicitudes", ha asegurado Frost en su cuenta de Twitter. "Lo hacemos de buena fe y en pleno cumplimiento con nuestras obligaciones hacia los barcos que han demostrado que han faenado previamente en nuestro límite de entre 6 y 12 millas náuticas", ha añadido.



El Ejecutivo de Francia ha puesto sobre la mesa una batería de posibles sanciones, entre ellas la prohibición de atraque de barcos británicos, como respuesta a la reducción de los permisos concedidos a pescadores galos para que faenen en aguas del Canal. París no descarta tampoco limitar el suministro eléctrico.



No obstante, Frost ha denunciado a Francia por "amenazar esta semana" a la industria pesquera, al suministro de energía y a la cooperación futura; amenazas que "podrían a la UE bajo riesgo de violar sus obligaciones comerciales", según el ministro, quien ha manifestado además su consternación por unos "aparentes" comentarios realizados por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro francés, Jean Castex, contra el espíritu de la retirada británica.



"Nos preocupan y sorprenden los comentarios aparentemente hechos por Jean Castex y Ursula von der Leyen: 'Es indispensable mostrar a la opinión pública europea que dejar la UE causa más daño que quedarse'", parafraseó el ministro. "Espero que esta opinión no tenga muchos más apoyos en la UE, porque verla expresada así resulta muy preocupante y problemática en el contexto actual, cuando estamos tratando de resolver muchas cuestiones sumamente delicadas, incluido el Protocolo de Irlanda del Norte", ha declarado.



"Es por ello que estamos considerando activamente el inicio del procedimiento del mecanismo de resolución de disputas", ha apuntado Frost, antes de añadir que "por nuestra parte seguiremos cumpliendo con nuestras obligaciones, y dialogando de manera constructiva para resolver estas diferencias".



Por último, no obstante, el ministro ha terminado pidiendo a Francia y Reino Unido que "moderen sus acciones y sus palabras, porque están poniendo las cosas más difíciles".