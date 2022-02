Bolivia/Paraguay.- Bolivia llama a consultas a su embajador en Paraguay por publicar un vídeo imitando el acento guaraní

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bolivia ha llamado a consultas a su embajador en Paraguay para llamarle la atención tras las molestias provocadas por un vídeo publicado en Tik Tok en el que el diplomático bebe tereré --variante de la yerba mate en Paraguay-- e imita el acento guaraní.



El embajador, Mario Cronembold, fue además candidato a gobernador de Santa Cruz por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones de la pasada primavera. Lleva apenas dos semanas como embajador en Asunción.



El ministro de Exteriores boliviano, Rogelio Mayta, ha reconocido que este hecho "amerita una explicación" de forma directa. "La situación ha ameritado que se realice una llamada de atención al embajador. Lo hemos convocado a la ciudad de La Paz. Queremos tener información sobre lo ocurrido", ha apuntado Mayta en rueda de prensa recogida por la emisora boliviana Erbol.



Mayta ha subrayado que se trata de un "incidente aislado" ante el que se debe actuar con "mucha prudencia" y que no merece ser magnificado.



Cronembold ha borrado ya el polémico vídeo de redes sociales y ha pedido disculpas "a quieres se sintieron ofendidos" por su publicación. "Me disculpo con quienes se sintieron ofendidos por mi reciente TikTok. Equívocamente quise hacer alusión a la cálida acogida que recibí y lo gustoso que me siento en esta bella tierra. Soy de Santa Cruz, ciudad hermana de Paraguay, (donde) también existen poblaciones que hablan guaraní", ha publicado en Twitter.