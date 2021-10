Bolivia convoca para amistoso ante El Salvador y eliminatorias ante Perú y Uruguay

Bolivia emitió este sábado la lista de 44 jugadores para un amistoso ante El Salvador y para sus dos partidos por la eliminatoria sudamericana para Catar-2022, ante Perú en Lima y Uruguay en La Paz.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) hizo conocer la lista de futbolistas que se pondrán esta semana a los servicios del adiestrador, el venezolano César Farías.

La 'Verde' se enfrentará el próximo viernes 5 de noviembre ante El Salvador, en el estadio Audi Field de Washington, y por la ronda premundialista ante Perú, el siguiente jueves 11, y luego ante Uruguay el martes 16.

El grueso del equipo es el que se usó para enfrentar en Guayaquil a Ecuador y luego en La Paz ante Perú y Paraguay. Los dos últimos encuentros terminaron en sonadas victorias.

Con la convocatoria, el timonel parece repetir su exitosa estrategia de esa última triple fecha. Dividir el equipo en dos: uno para que enfrente a los peruanos en Lima y otro para recibir a los uruguayos en los 3.600 m de altitud de La Paz.

Lista de convocados:

Arqueros: Carlos Lampe (Vélez Sarsfield, Argentina), Jhohan Gutiérrez (Palmaflor), Rubén Cordano (Bolívar), Jairo Cuéllar (Guabirá) y Daniel Sandy (Wilstermann).

Defensas: Diego Bejarano (Bolívar), Mauricio Álvarez (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest), Marcelo Suárez (Oriente Petrolero), Roberto Carlos Fernández (Bolívar), José Sagredo (The Strongest), Jesús Sagredo (The Strongest), Jairo Quinteros (Bolívar), Marc Francois Enouba (Always Ready), Samuel Guzmán (Real Santa Cruz), Carlos Rodríguez (Wilstermann), Sebastián Reyes (Wilstermann), Sebastián Álvarez (Oriente Petrolero), Pablo Vaca (Always Ready) y Jhon Velasco (Guabirá).

Volantes: Ramiro Vaca (Beerschot, Bélgica), Erwin Saavedra (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Pablo Lima (Tomayapo), Fernando Saucedo (Always Ready), Moisés Villarroel (Wilstermann), Gabriel Villamil (Bolívar), Franz Gonzáles (Real Santa Cruz), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Kevin Salvatierra (Bolívar), Daniel Camacho (Independiente).

Delanteros: Ervin Vaca (Callejas, Segunda División), Juan Carlos Montenegro (Oriente Petrolero), Jhon García (Bolívar), Marcelo Martins (Cruzeiro, Brasil), Miguel Briceño (Oriente Petrolero), Jorge Nelson Orozco (Blooming), Juan Carlos Arce (Always Ready), Carmelo Algarañaz (Always Ready), Rodrigo Ramallo (Always Ready), Alfredo Flores (The Strongest), Víctor Abrego (Bolívar), Javier Uzeda (Always Ready) y Miguel Angel Terceros (Santos, Brasil).

