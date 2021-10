Bolivia convoca a 44 jugadores para choques ante El salvador, Perú y Uruguay

El entrenador César Farías de Bolivia. EFE/Pablo Porciúncula/Pool

La Paz, 30 oct (EFE).- El seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, convocó este sábado a 44 jugadores para afrontar el partido amistoso ante El Salvador y los duelos por la eliminatoria al Mundial de Catar 2022 ante Perú y Uruguay.

La nómina está encabezada por el goleador histórico y principal figura de la Verde, el delantero del Cruzeiro brasileño Marcelo Martins, el mediocampista del K Beerschot VA belga Ramiro Vaca junto a las novedades de Daniel Camacho de filas del Club Atletico Independiente (CAI) panameño y Miguel Ángel Terceros del Santos, de Brasil.

Para estos partidos también han sido tomados en cuenta referentes como el portero del Vélez Sarsfield argentino Carlos Lampe, los delanteros Juan Carlos 'Conejo' Arce y Rodrigo Ramallo del Always Ready boliviano.

La estructura del equipo gira alrededor de futbolistas que son parte de la División Profesional boliviana como el Bolívar, Always Ready, The Strongest, Wilstermann, Blooming y Oriente Petrolero que son las escuadras que contribuyen con más jugadores.

La nómina está conformada por cinco arqueros, quince defensores, once mediocampistas y trece delanteros entre los que también destacan jugadores jóvenes que se cree Farías utilizará principalmente en el duelo ante El Salvador en Estados Unidos, el próximo 5 de noviembre.

La Verde se prepara la próxima fecha de las eliminatorias mundialistas en las que se medirá con Perú en Lima, y Uruguay en La Paz, el 11 y 16 de noviembre, respectivamente.

Bolivia marcha séptimo con 12 puntos con la posibilidad de acercarse a la zona de privilegio luego de haber conseguido dos victorias al hilo en casa ante Perú y Paraguay.

Los jugadores convocados por Farías son:

Arqueros: Carlos Lampe (Vélez Sarsfield-ARG), Jhohan Gutiérrez (Atlético Palmaflor), Rubén Cordano (Bolívar), Jhon Jairo Cuéllar (Guabirá) y Juan Daniel Sandy (Wilstermann).

Defensores: Diego Bejarano, Eduardo Álvarez, Roberto Carlos Fernández, Jairo Quinteros (Bolívar), Adrián Jusino, Jesús Sagredo, José Sagredo (The Strongest), Sebastián Reyes, Luis Carlos Rodríguez (Wilstermann), Marc Enoumba, Pablo Vaca (Always Ready), Samuel Guzmán (Real Santa Cruz), Sebastián Álvarez, Marcelo Sebastián Suárez (Oriente Petrolero) y Jhon Jairo Velasco (Guabirá).

Centrocampistas: Ramiro Vaca (K Beerschot VA-BEL), Erwin Saavedra, Leonel Justiniano, Gabriel Villamil, Kevin Salvatierra (Bolívar), Moisés Villarroel (Wilstermann), Fernando Saucedo (Always Ready), Rai Lima (Real Tomayapo), Franz Gonzales (The Strongest), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Daniel Camacho (CAI-PAN).

Delanteros: Juan Carlos Arce, Carmelo Algarañaz, Rodrigo Ramallo, Javier Uzeda (Always Ready), John García, Víctor Abrego (Bolívar), Juan Carlos Montenegro, José Briceño (Oriente Petrolero), José Alfredo Flores (The Strongest), Edwin Vaca, Jorge Orozco (Blooming), Miguel Ángel Terceros (Santos-BRA) y Marcelo Martins Moreno (Cruzeiro-BRA).