Baker confía en poder ofensivo de Álvarez y saldrá como jardinero izquierdo

El bateador designado de los Astros de Houston Yordan Álvarez (c) celebra con el jardinero central de los Astros de Houston Chas McCormick (i) y el jardinero central José Siri (d).EFE/EPA/KEN MURRAY

Atlanta (EE.UU.), 29 oct (EFE).- Con la Serie Mundial en Atlanta el piloto de los Astros de Houston, Dusty Baker, tuvo que decidir qué hacer con el cubano Yordan Álvarez, que en los dos primeros partidos de local jugó como bateador designado, figura que en el campo de los Bravos, campeones de la Nacional, no existirá.

Entonces, de cara a los tres partidos consecutivos que se tendrán que jugar en el Truist Park, de Atlanta, a partir de este viernes, si el clima lo permite, con el Tercero de la Serie que disputan al mejor siete, los Astros no tienen intenciones de dejar a Álvarez en la banca.

Todo lo contrario, quien fue reconocido como el Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Americana y batea .410 en esta postemporada, el toletero más temido de Houston, estará esta noche en el lineup como jardinero izquierdo.

Aun con un lanzador bateando noveno, Houston contará con sus siete bateadores más potentes en el lineup, junto con el receptor boricua Martín Maldonado.

Al usar a Álvarez en el bosque izquierdo, Baker, trasladaría a Michael Brantley al derecho, y a Kyle Tucker del derecho al central.

Eso significa que Chas McCormick o el dominicano, el novato José Sirí -los dos jardineros centrales en el roster- estarán en la banca mientras los Astros están en Atlanta.

El equipo de Houston cuenta con muchas opciones en la banca con el cubano Aledmys Díaz, el venezolano Marwin González, Jason Castro, Sirí y McCormick. McCormick y Castro batean mejor contra lanzadores bateadores derechos; Sirí y Díaz contra zurdos.

De su parte, González puede defender cualquier puesto dentro del cuadro y hasta el bosque izquierdo, por lo que es capaz de sustituir a prácticamente cualquier jugador en el lineup de Houston.

También es un bateador ambidiestro con mejores números contra lanzadores zurdos, lo cual podría ser beneficioso para los Astros en la parte trasera del bullpen de Atlanta.

"Es por eso que quisimos traer a Marwin", comentó Baker. "Tienes mas muchachos en la banca para posibles doble cambios".

Houston tuvo marca de 3-7 en estadios de la Liga Nacional en la temporada regular, donde promediaron 4.2 carreras por partido (su promedio de temporada fue 5.3 carreras).

Dos de esos partidos se produjeron en abril, cuando los Astros todavía no estaban cómodos poniendo a Álvarez a jugar en los jardines, por lo que no estuvo en el lineup.

El oriundo de Las Tunas (Cuba) fue titular en el jardín izquierdo en cuatro de los otros ocho partidos interligas que disputó Houston como visitante.

Se espera que si los Astros tienen la ventaja en el octavo o noveno episodio, pongan a McCormick en el bosque central y trasladen a Tucker al derecho y a Brantley al izquierdo.

Esa es la mejor combinación defensiva, pero Houston no va a dejar a Álvarez fuera de la alineación para darle prioridad a la defensa.

"Hay mucha estrategia de ambas partes, pero hay más, creo, sin el bateador designado, con el lanzador bateando", señaló Baker.

El derecho venezolano, el novato Luis García, quien abrirá esta noche, dijo estar listo para batear y que tiene previsto utilizar uno de los bates de Álvarez.

Zack Greinke, quien probablemente abra el cuarto partido por Houston, ha empalmado nueve cuadrangulares en su carrera y sabe manejar el bate.

Pero Greinke no está preparado para efectuar más de 50 pitcheos, por lo que es probable que no llegue a batear.

"Como Greinke, está loco por batear, entonces veremos a ver lo que pasa con la decisiones que tomemos de cara a superar la adaptación a quedarnos sin la figura del bateador designado".

Por su parte, el manejador de los Bravos, Brian Snitker, recordó que con Álvarez en la ofensiva de los Astros, la misión no será otra que tratar de evitar que les haga daño con el poder de su bate.