Apertura de fronteras no afectará realidad sanitaria uruguaya, dice Lacalle

Fotografía de archivo del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. EFE/ Raúl Martínez

Montevideo, 30 oct (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aseguró este sábado que la reapertura de fronteras prevista para este 1 de noviembre "no debería de cambiar sustancialmente" la realidad sanitaria del país.

Así lo dijo el mandatario uruguayo en rueda de prensa donde enfatizó que "no hay que olvidarse" que los extranjeros que podrán ingresar al país a partir del 1 de noviembre serán aquellos que cuenten con la pauta de inmunización completa -con 14 días de la última dosis necesaria- y tengan un test PCR negativo.

"No debería de cambiar sustancialmente el tema sanitario la apertura de fronteras. Sí debería cambiar lo que todos estamos esperando, que esta temporada sea de recuperación turística", señaló el mandatario.

Asimismo, Lacalle Pou enfatizó que se está demostrando "un gran interés" para arribar a Uruguay, pese a la diferencia de tipo de cambio que el país tiene respecto a sus vecinos, Argentina y Brasil.

"No hay que subirse al caballo, si esta es una temporada de recuperación lo importante es que venga la mayor cantidad de gente sabiendo en este momento que la diferencia de tipo cambiario con respecto a Argentina y Brasil es importante", opinó sobre la necesidad de que los operadores turísticos no impongan precios excesivamente caros.

Además, se refirió al momento actual de la emergencia sanitaria en el país -decretada desde el 13 de marzo de 2020 cuando aparecieron los primeros casos de la covid-19-, debido a que en los últimos días se generaron una serie de brotes en varios departamentos (provincias).

"Sin perjuicio de la apertura de fronteras, es cuidarse, no hay misterio. Cuidarse es vacunarse, cuando uno ve la gente que está contagiada, internada y los fallecimientos, notoriamente hay una mayoría de gente que no está vacunada", subrayó.

Desde el 1 de septiembre, Uruguay tiene abiertas sus fronteras para los extranjeros con propiedades en el país, además de para uruguayos y residentes y casos excepcionales (por razones económico-laborales, diplomáticas o familiares).

A partir de este lunes podrá ingresar todo aquel que tenga la pauta de inmunización completa.

Desde que se decretó la emergencia sanitaria Uruguay acumula 393.454 casos totales, 2.162 de ellos actualmente activos -21 en centros de cuidados intensivos (CTI)- y 6.077 fallecidos.