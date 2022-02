AMP2.- Arabia Saudí/Líbano.- Arabia Saudí pide al embajador de Líbano que abandone el país en 48 horas

Bahréin toma la misma medida por las "inadmisibles" declaraciones del ministro de Información libanés



Riad critica la "continua falta de toma de medidas correctivas" por parte de Beirut que deriva en esta crisis



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Arabia Saudí ha pedido este viernes al embajador de Líbano, Fawzi Kabara, que abandone el país en un plazo de 48 horas, dos días después de que lo convocara tras hacerse viral en redes sociales unas declaraciones del actual ministro de Información libanés, George Kordahi, cuando aún no ocupaba el Ministerio, en las que defiende a los rebeldes huthis de Yemen.



Riad ha justificado que se trata de una medida "necesaria" para "proteger la seguridad del país", mientras que también ha anunciado la decisión de detener todas las exportaciones libanesas.



Además, se tomarán una batería de medidas en relación con el caso, según ha informado la agencia estatal de noticias, SPA, que informa de que las autoridades han prohibido a los ciudadanos saudíes que viajen a Líbano.



Asimismo, el Gobierno de Arabia Saudí ha llamado a consultas a su embajador en Beirut como otra de las medidas en el marco de la crisis diplomática entre los países.



Horas más tardes, el Gobierno de Bahréin hizo lo propio con su embajador libanés, al que también ha concedido 48 horas para salir del país. Según varios medios, el resto de Estados del Golfo Pérsico --Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar-- están dispuestos a tomar la misma medida.



"El embajador de Líbano en Bahréin debe abandonar el país en un plazo de 48 horas en señal de protesta contra las recientes declaraciones inadmisibles por parte de funcionarios libaneses", ha justificado el Ministerio de Asutnos Exteriores de Bahréin en Twitter.



En una entrevista a principios de agosto, más de un mes antes de su nombramiento, Kordahi apuntó que los huthis "se están defendiendo" del conflicto armado en Yemen, y se preguntó si estaban atacando a alguien.



Desde Riad también se entregó una nota oficial al embajador de Líbano en la que se expresaba el malestar por unas declaraciones que consideran "ofensivas" para los esfuerzos de la coalición liderada por Arabia Saudí en apoyo del Gobierno internacionalmente reconocido en Yemen.



OTRAS RAZONES PARA LA CRISIS



Las acciones llevadas a cabo por Riad se deben a las "deplorables" declaraciones y "calumnias" de Kordahi, según recoge SPA, pero el Gobierno ha expresado que también ha influido que Beirut "no ha tomado las medidas exigidas para detener la exportación de drogas al reino, especialmente a la luz del control terrorista de (el partido-milicia chíi) Hezbolá de todos los puertos".



A todo ello se suma también "la falta de sanción contra los implicados en los delitos que tienen como objetivo al pueblo del Líbano" y la "falta de cooperación en la extradición de personas buscadas en Arabia Saudí", ha añadido.



De este modo, Riad ha lamentado "el resultado de las relaciones con Líbano debido al desconocimiento de los hechos por parte de sus autoridades y su continua falta de toma de medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de las relaciones en las que Arabia Saudí ha estado interesado mucho tiempo".



Además, el Gobierno saudí ha apuntado a Hezbolá, que, a su juicio, "ha hecho de Líbano un escenario y una plataforma de lanzamiento para implementar proyectos de países que no desean lo mejor para Líbano y su pueblo". En este contexto, ha rechazado el apoyo que brinda el partido a la "capacitación de la milicia terrorista huthi".



No obstante, Arabia Saudí ha mostrado su apoyo a los libaneses que viven en el país, a quien considera "parte del tejido" y ha expresado que "no considera que lo emitido por las autoridades libanesas sean posiciones de la comunidad" de este país que reside en el reino.