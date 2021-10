Albert Pujols asegura que no regresa a República Dominicana para retirarse

Albert Pujols de Leones del Escogido durante la rueda de prensa celebrada en el Séptimo Cielo del Estadio Quisqueya en Santo Domingo. EFE/Francesco Spotorno

Santo Domingo, 29 oct (EFE).- El tolelero Albert Pujols advirtió este viernes que no tiene planes de terminar su exitosa carrera, al ser presentado con su nuevo equipo, los Leones del Escogido, con el que jugará la liga invernal dominicana.

Pujols, de 41 años, dijo en el acto de presentación que prometió jugar en la República Dominicana antes de retirarse. "¡Pero no me retiren!", exclamó entre bromas.

"Me tengo que retirar porque una persona lo diga o cuando yo quiera. Creo que mi tiempo no ha llegado", comentó el toletero, aclarando que seguirá en las competiciones profesionales mientras tenga condiciones físicas.

El legendario bateador, con dos décadas de Grandes Ligas a sus espaldas, dijo que cree que se sentirá "como un niño", porque siempre fue un sueño de infancia jugar en el campeonato dominicano.

"Quería siempre jugar para la fanaticada, que siempre me ha apoyado", comentó.

Los dirigentes de los Leones del Escogido dijeron que todavía no está definida la fecha del debut del futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown de las Grandes Ligas estadounidenses.

El Escogido anunció la contratación de Pujols el jueves, en una operación en la que tuvieron que traspasar al relevista Edward Paredes y el jardinero Melky Mesa al Gigantes del Cibao.

Preguntado por esa operación, Pujols aseguró que él no pidió el cambio de equipo.

En su carrera de 21 estaciones en Las Mayores, Pujols registra 679 jonrones, 672 dobles, 3,301 hits y una línea ofensiva de .297/.375/.544, estadísticas que le certifican entre los mejores bateadores de todos los tiempos; y sus primeras 11 campañas con los Cardenales de San Luis son de las más productivas para cualquier jugador en un período similar.

El inicialista y designado, de 41 años y nacido en Santo Domingo, accionó este año con Los Ángeles Angels y los Dodgers de Los Ángeles, acumulando promedio de .236, 17 cuadrangulares, 50 empujadas y .433 de slugging en 109 encuentros.

Su laureada trayectoria en las Grandes Ligas incluye tres premios de Jugador Más Valioso, seis Bates de Plata, 10 selecciones al Juego de Estrellas, dos Guantes de Oro y dos anillos de Serie Mundial, entre otros galardones.