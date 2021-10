113-101: Anthony rescata a los Lakers ante los Cavaliers de un notable Rubio

Anthony Davis de los Lakers, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Los Ángeles (EE.UU.), 30 oct (EFE).- Carmelo Anthony, con seis triples, rescató a Los Angeles Lakers para conseguir una sufrida victoria frente a los Cleveland Cavaliers (113-101) de un Ricky Rubio protagonista.

El base español firmó un destacado encuentro con 18 puntos (6 de 15 en tiros, 3 de 8 en triples), 6 rebotes, 4 asistencias y 3 robos frente a 3 balones perdidos en 32 minutos.

Los Cavaliers, que venían de ganar tres partidos seguidos, dominaron el duelo ante unos irregulares Lakers, pero en el último cuarto los angelinos remontaron tirando de orgullo y de la mano de James (26 puntos y 8 asistencias) y Anthony (24 puntos con 6 de 8 en triples).

Russell Westbrook aportó 19 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, mientras que Anthony Davis contribuyó con 15 puntos y 9 rebotes.

Esta victoria trae algo de paz a unos Lakers que no han comenzado con buen pie su arriesgado y muy veterano proyecto (3-3).

Los Lakers cayeron el miércoles en una derrota histórica frente a los Oklahoma City Thunder, uno de los peores equipos de la NBA y que remontaron asombrosamente el partido después de ir perdiendo por 26 puntos (primera vez que eso le sucedía a los Lakers en las últimas 25 temporadas).

Aunque al final se llevaron el triunfo esta noche, los Lakers volvieron a pecar de desgobierno en muchas partes del encuentro y acumularon 20 pérdidas de balón.

Por parte de los Cavaliers (3-3), Evan Mobley consiguió 23 puntos y 6 rebotes, y Darius Garland logró 18 puntos y 11 asistencias.

Los de Cleveland no tuvieron mucha puntería: anotaron el 42 % de sus tiros frente al 55 % de sus contrincantes.

DESCONTROL LOCAL...

De todos los jóvenes talentos que tienen los Cavaliers, Evan Mobley, con 6 puntos y fino olfato en el juego interior, dio el primer paso al frente (11-11 con 6.46 en el reloj).

LeBron James, que volvía tras dos partidos fuera por problemas de tobillo, atacó a Lauri Markkanen, pero fueron Russell Westbrook (7 puntos) y Anthony Davis (6 puntos) los que se echaron a los Lakers a la espalda golpeando con agresividad la zona (21-19 a falta de 3.03).

Ricky Rubio entró en el ecuador del primer cuarto a tiempo para el estupendo parcial de 0-9 con el que los Cavaliers cerraron el cuarto (21-28).

Frente al buen oficio de los de Cleveland, agitado además por la velocidad de Collin Sexton (7 puntos), los Lakers acabaron el cuarto con 10 pérdidas y una nueva muestra de descontrol.

No cambiaron las cosas en el segundo cuarto, ya que Lauri Markkanen y Darius Garland le dieron a los visitantes su primera ventaja importante ante una defensa local inexistente (27-37 con 10.06 por jugarse).

James redujo la distancia con rabia en ataque (15 puntos al descanso) y un gran tapón a Sexton (42-48 a falta de 5.30).

Rubio respondió con 5 puntos seguidos -incluido un triple-, pero los Cavaliers se enredaron en jugadas demasiado aceleradas y rebuscadas.

Los Lakers se aprovecharon de la sequía rival y con dos brillantes contraataques seguidos de James -ambos a pase de Westbrook- empataron el duelo antes de ir al vestuario (54-54).

Los dos equipos brillaron y sufrieron en lo mismo: los Cavaliers consiguieron un 47 % de sus tiros pero perdieron 10 balones, mientras que los Lakers anotaron un 57 % de sus intentos pero acumularon 15 pérdidas.

... Y REMONTADA FINAL

James regresó con muchas ganas en la reanudación y conectó un espectacular triple desde casi la mitad de la cancha.

Sin embargo, los Lakers seguían cometiendo demasiadas concesiones en defensa ante unos serios Cavaliers (64-65 a falta de 7.35).

Rubio volvió a liderar la segunda unidad de los suyos y, al poco de pisar la cancha, sacó un dos más uno para abrir de nuevo la diferencia visitante (66-73 con 6.14 en el reloj).

El español tomó la batuta frente a unos Lakers sin rumbo y que pidieron dos tiempos muertos consecutivos en menos de un minuto.

Rubio anotó dos triples seguidos, pero los Lakers respondieron con mucha munición desde el perímetro a cargo de Carmelo Anthony.

Los de púrpura y oro mostraron entonces sus mejores minutos en cuanto a intensidad, con Austin Reaves y Avery Bradley apretando de lo lindo en defensa, y un triple de Anthony les permitió ponerse por delante (88-85) y enganchar por fin al público del Staples Center.

Los dos equipos parecieron llegar escasos de gasolina al último cuarto.

Garland y Anthony se intercambiaron triples pero el partido seguía muy igualado (93-91 con 6.53 para el final).

Pero en ese momento los Lakers dieron el golpe en la mesa definitivo con un parcial de 7-0, coronado por un triple de Bradley, que les regaló su mayor diferencia de la noche hasta entonces (100-91 a falta de 4.54).

Hasta ahí llegaron estos dignos y prometedores Cavaliers, que tiraron la toalla ante el enésimo triple de un brillante Anthony.

David Villafranca