Un general de EEUU advierte del "asombroso progreso militar" de China

Un turista toma fotografías de un misil teledirigido expuesto en un museo militar en la ciudad de Qingdao, en la provincia oriental china de Shandong,en una imagen de archivo. EFE/Wu Hong

Washington, 29 oct (EFE).- El general John Hyten, segundo cargo militar de mayor importancia en Estados Unidos, aseguró que el ritmo al que el ejército chino está desarrollando capacidades es "asombroso", mientras que el desempeño estadounidense en materia de defensa sufre de una burocracia "brutal".

Hyten realizó este comentario en un encuentro con expertos informadores en defensa al hablar del reciente lanzamiento de un misil hipersónico por parte de China, con capacidad para rodear la tierra, aseguran este jueves medios locales.

El vicepresidente saliente del Estado Mayor Conjunto se identificó con las recientes declaraciones del secretario de Defensa, Lloyd Austin, quien consideró a China una "amenaza progresiva", mientras Rusia continúa siendo la amenaza "más inminente" para el país.

"Calificar a China como amenaza que crece (en el terreno militar) es un término útil, porque el ritmo al que China se mueve es asombroso", opinó Hyten.

Para el militar, el creciente nivel de desarrollo de los chinos en materia de defensa "pronto hará que supere a Rusia y a Estados Unidos si no hacemos algo para cambiarlo. Eso sucederá. Así que creo que tenemos que hacer algo", agregó.

"No es sólo Estados Unidos, sino Estados Unidos y nuestros aliados porque eso es lo que realmente cambia el juego", agregó Hyten. "Si se trata sólo de Estados Unidos, será problemático (para el país) en cinco años. Pero si se trata de Estados Unidos y nuestros aliados, creo que podemos mantener la tranquilidad por más tiempo", precisó.

Los comentarios de Hyten se producen una semana después de que fracasara una prueba hipersónica preparada por Estados Unidos y cuando las tensiones entre Washington y Pekín aumentan por la situación de Taiwán.

Hyten, que tiene previsto dejar su cargo de vicepresidente el próximo noviembre, alentó a su sucesor, aún no designado, a "concentrarse" y hacer progresar al Pentágono que, en su opinión, sigue siendo muy burocrático, citan los medios.

El general anteriormente ocupó el cargo de comandante del Comando Estratégico de Estados Unidos, donde fue responsable de las reservas nucleares de la nación y supervisó las amenazas estratégicas contra Washington.