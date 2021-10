Un 55 % de nuevos casos de covid-19 en Paraguay son de personas sin vacuna

Fotografía de archivo una vendedora ambulante en Asunción (Paraguay). EFE/ Nathalia Aguilar

Asunción, 29 oct (EFE).- Un 55 % de los nuevos casos de covid-19 registrados en Paraguay en los últimos días corresponde a personas que no tienen la vacuna contra dicha enfermedad, según detallaron las autoridades sanitarias en la habitual conferencia de prensa de los viernes para explicar los avances de la pandemia en el país.

La doctora Sandra Irala, titular de Vigilancia de la Salud, insistió en que "la vacunación es la mejor estrategia para evitar las formas graves", en alusión a las hospitalizaciones y los fallecimientos, al tiempo que explicó que un 55 % de los nuevos casos registrados corresponde a personas sin inmunizar.

"No queremos internados, no queremos fallecidos, por supuesto tampoco queremos nuevos contagios", dijo Irala, quien resaltó que de los últimos 10 fallecidos en los últimos dos días 8 aún no habían recibido la vacuna.

Los últimos estudios analizados indican que la variante Delta, que suponía un 42 % de casos hasta septiembre, cada vez está tomando más predominio hasta el punto de ir desplazando a la P.1, que se encontraba en el 57 % de los contagios estudiados hasta el pasado mes.

En la misma conferencia de prensa, se anunció que Paraguay rebajará a 16 años la edad de vacunación contra la covid-19 desde el próximo 1 de noviembre.

Dicho plan implica que los jóvenes de 16 y 17 años recibirán la vacuna Pfizer. A ellos se sumarán las personas de 18 a 20 años, que serán inoculados con AstraZeneca, Sputnik V, Coronovac o Sinopharm, y los mayores de 30 años, a quienes se les administrará AstraZeneca.

Castro informó este viernes de que 2.351.214 personas han completado el esquema de vacunación en Paraguay con Sputnik, Pfizer y AstraZeneca y cerca de 700.000 personas cuentan ya con al menos una dosis.

El último informe ofrecido por el Ministerio de Salud de Paraguay indica que, desde que el 7 de marzo de 2020 se detectó el primer positivo por coronavirus, el país alcanzó los 460.944 casos acumulados y 16.243 fallecidos.

Actualmente hay 53 personas internados por la enfermedad, 14 de ellas en UTI (cuidados intensivos).