Tite, DT de Brasil, desautoriza a su hijo por apoyar un comentario homófobo

El entrenador de Brasil Tite dirige, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022, en una fotografía de archivo. EFE/ Miguel Gutiérrez

Río de Janeiro, 29 oct (EFE).- El técnico de la selección brasileña de fútbol, Adenor Leonardo Bachi 'Tite', desautorizó este viernes a su propio hijo y auxiliar en la Canarinha, Matheus Bachi, por haber apoyado en las redes sociales un comentario considerado homofóbico y que ha generado una intensa polémica en Brasil.

Tite aprovechó la rueda de prensa que concedió hoy para divulgar la lista de convocados de Brasil para los partidos con Colombia y Argentina por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 para manifestar su desacuerdo con su hijo y auxiliar.

"Voy a pronunciarme como padre de Matheus. No debería existir ningún prejuicio. Estamos en proceso de igualdad de color, raza y sexo", afirmó el seleccionador brasileño al interrumpir una pregunta que había sido dirigida al coordinador técnico de la Canarinha, Juninho Paulista, sobre si la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) le impondría una sanción al auxiliar técnico de la selección.

Matheus Bachi viene siendo cuestionado por haber apoyado un comentario de cuño homofóbico que llevó a la dirección del club Minas Tenis a rescindir esta semana el contrato del jugador Maurício Souza, campeón olímpico con la selección brasileña de voleibol y uno de los jugadores más laureados del país.

En un mensaje en su perfil de Instagram, al que Matheus Bachi apoyó con un "me gusta", el premiado jugador de voleibol se quejó de que Supermán será bisexual en la nueva entrega de los cómics de DC que se publicará el próximo mes.

El comentario de Souza, sin embargo, ha sido apoyado por miles de internautas, entre los cuales el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño, Jair Bolsonaro. El propio jefe de Estado llegó a quejarse de que cualquier tipo de comentario en internet es usado para generar polémica e identificar supuesto homófobos.

En un comunicado que divulgó el jueves para pronunciarse sobre la posición del auxiliar técnico de la selección, la Confederación Brasileña de Fútbol afirmó que sus dirigentes conversaron con Matheus Bachi y que el auxiliar reconoció haber cometido un error al apoyar el cuestionado comentario y que aclaró que no comparte esa opinión.

La CBF aprovechó la nota para "reforzar su compromiso con el fútbol libre de cualquier prejuicio o discriminación" y para promover la campaña que lidera hace una década y en la que defiende el deporte como herramienta "solidaria para integrar todos los colores, orígenes, creencias, géneros o condiciones físicas".