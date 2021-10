Tebas: "Seguro que el Intercity no será el último club que salga a bolsa"

El presidente del CF Intercity, Salvador Martí (c); el vicepresidente, Perfecto Palacio (2i), y el cofundador Javier Mira (3d), posan junto al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas (d), entre otros asistentes, durante la ceremonia de salida a bolsa del CF Intercity este viernes en el parqué madrileño, en una fotografía de archivo. EFE/Emilio Naranjo

Madrid, 29 oct (EFE).- El Intercity de San Juan (Alicante), club de Segunda RFEF que este viernes comenzó a cotizar en el mercado bursátil BME Growth "no será el último" en salir a los mercados, ha opinado el presidente de LaLiga, Javier Tebas, tras el toque de campana del club alicantino en la Bolsa de Madrid.

"Hoy es un día muy importante para la industria del fútbol, que marcará un hito, la salida a bolsa del Intercity, el primer club de fútbol que sale a bolsa. Seguro que no va a ser el último, segurísimo. Tampoco van a salir todos, sino que va a ser un camino a una nueva forma, que ya existía pero que ningún club había hecho antes en España", ha reflexionado Tebas este viernes.

"No todos los clubes del fútbol profesional necesitan emprender este camino, pero sí hay muchos clubes que deberían emprenderlo porque son caminos para socializar el club", ha agregado Tebas desde el estrado del parqué bursátil madrileño.

El máximo responsable de la patronal de clubes profesionales ha elogiado a los fundadores del Intercity, Javier Mira y Salvador Martí, de los que ha dicho que le gustan "los locos y osados que tienen retos difíciles".

"Seguid adelante con estas locuras", les ha recomendado, para después comentarles que "la industria del fútbol" les va a "agradecer" este paso.

Posteriormente, ante los medios de comunicación Tebas ha considerado que varios clubes profesionales estarían dispuestos a asumir los compromisos de transparencia que requiere estar cotizado.

"Nosotros ya hemos tenido alguna reunión con la Bolsa y con clubes para que les expliquen los requisitos necesarios para salir a bolsa, tanto en este mercado como en el más grande, y el control económico (de LaLiga) es mucho más de lo que se exige aquí, y la transparencia que exigimos nosotros es mucho mayor. Cualquiera estaría preparado para salir en cualquier mercado", ha defendido.

El Intercity compite en Segunda RFEF, el cuarto escalón del fútbol profesional, una de las competiciones desgajadas de la antigua Segunda División 'B', por lo que necesitará dos ascensos para acceder al fútbol profesional.

"Hay que tener paciencia, no tengo la menor duda que el Intercity un día estará en el fútbol profesional. Por su capacidad de organización, gestión, esta bendita locura les llevará al fútbol profesional. Pero no hay que ser ansioso. El que es ansioso en el deporte suele fracasar", ha recomendado Javier Tebas.