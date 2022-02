Sudán.- AI exige a los militares que cesen la "fuerza letal" contra los manifestantes e investiguen sus muertes

La ONG confirma al menos seis muertos y 140 heridos solo durante el día del golpe



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Amnistía Internacional ha exigido este viernes a las autoridades militares sudanesas que investiguen inmediatamente las muertes achacadas a sus fuerzas de seguridad en la represión de los manifestantes que salieron a las calles durante el golpe de Estado perpetrado por el Ejército el pasado lunes, cuando fallecieron al menos seis personas y otras 140 resultaron heridas por los disparos de los uniformados.



Los militares decidieron asumir el poder por la fuerza tras denunciar el fracaso de un proceso de transición con participación de fuerzas civiles, establecido tras la caída del ex presidente Omar al Bashir en 2019.



A pesar de que Al Burhan ha prometido "rendir cuentas" y continuar con la 'hoja de ruta' hacia unas elecciones libres sin presencia militar, la Unión Africana ha suspendido de momento al país de sus funciones y beneficios como Estado miembro tras un golpe que ha recibido la repulsa de Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea. Medios locales informan de que al menos ocho personas habrían fallecido en total durante el golpe, así como en los días posteriores.



Así las cosas, la ONG avisa a la cúpula militar sudanesa, liderada por el general Abdelfatá al Burhan, de que no se "llame a engaño" porque "el mundo está observando y no tolerará más derramamiento de sangre", ha avisado el director regional de Amnistía para el este y el sur de África, Deprose Muchena.



Amnistía pide así a las autoridades militares sudanesas que impidan a sus fuerzas de seguridad el "ejercicio de fuerza letal e innecesaria contra los manifestantes que se oponen al golpe, retiren al Ejército de las operaciones para el cumplimiento de la ley, y respeten el derecho a la reunión pacífica".



La ONG cuenta con los testimonios de los allegados de al menos dos víctimas mortales durante la represión del 25 de agosto. Por ejemplo, el hermano de uno de los fallecidos, Gamal Abdel Nasir, de 23 años, relata cómo el joven recibió disparos en la cabeza por parte de las fuerzas de seguridad cuando protestaba ante la sede del Ejército en la capital, Jartum. "No podía ni mirar a su cuerpo. Su cara había quedado mutilada y más allá de toda identificación", lamenta.



"Las autoridades militares", prosigue Muchena, "deben ordenar una investigación eficaz e independiente sobre los asesinatos del lunes y asegurarse de que todos los sospechosos de perpetrar arrestos arbitrarios o de emplear fuerza excesiva acaban delante de un tribunal".



Asimismo, Amnistía exige a los militares la liberación inmediata de todas las personas detenidas sin justificación durante y desde el día del golpe, y restablezcan el acceso a Internet, que lleva días parcialmente suspendido".