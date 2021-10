Sergi Barjuan: "Quiero que la plantilla recupere la alegría"

El nuevo entrenador del FC Barcelona tras la destitución del anterior técnico holandés Ronald Koeman, Sergi Barjuan (i) , durante el entrenamiento realizado esta mañana por equipo azulgrana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en Sant Joan d,Espi (Barcelona). EFE/ Enric Fontcuberta.

Barcelona, 29 oct (EFE).- El nuevo entrenador interino del Barcelona, Sergi Barjuan, explicó que quiere que "la plantilla recupere la alegría" en la rueda de prensa conjunta que dio con el presidente Joan Laporta este viernes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

"Quiero que los jugadores tengan ganas de ir a jugar. Es difícil trabajar cuando juegas partidos cada tres días, pero hoy he querido poner los criterios con los que jugar contra el Alavés. La forma de jugar no variará porque los jugadores son los mismos, pero sí algunos conceptos tácticos que creo que pueden ser una solución", expuso Barjuan.

Respecto las opciones de que Ousmane Dembélé vuelva a una convocatoria ante el Alavés después de su lesión en la Eurocopa con Francia, el técnico fue optimista: "Dembélé ha entrenado con normalidad y tiene opciones de volver".

En cambio, descartó a Ansu Fati para el partido de mañana sábado en el Camp Nou: "No ha entrenado y es imposible que esté disponible ante el Alavés".