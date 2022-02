Rocío Flores rompe su silencio y ¿confirma la separación de su padre y Olga Moreno?

29-10-2021 Rocío Flores ha reaparecido en 'El programa de Ana Rosa' y se ha pronunciado sobre la separación de su padre y Olga Moreno EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



"Ante todo somos una familia y lo vamos a seguir siendo independientemente de lo que pase en un matrimonio, indiscutible", ha confesado



MADRID, 29 (CHANCE)



Nueve días exactamente han pasado desde que la revista Lecturas publicó en exclusiva la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno y las primeras palabras de Rocío Flores al respecto. La influencer ha roto su silencio en 'El programa de Ana Rosa' y, completamente abatida, se ha pronunciado sobre la ruptura de su padre y su segunda madre, dejando claro que no será ella quien confirme nada pero dejando entrever que la noticia es cierta.



"A mí me váis a perdonar, pero es una cosa que es de ellos. Yo voy a seguir respetando la deicisón que ellos tomen y me voy a mantener al margen si confirmar o desmentir una noticia de la que ellos son los protagonistas. Me voy a mantener al margen", ha respondido Rocío cuando Joaquín Prat le ha preguntado por el que se ha convertido en el tema del mes.



A punto de romperse - aunque finalmente ha conseguido mantener a raya las lágrimas - la colaboradora ha señalado que "me siento un poco mal porque llevo muchos días que todo el mundo me está llamando y entiendo que me preguntéis pero es algo que a mí no me corresponde hablar".



Confesando que en su casa "están" (confirmando que lo están pasando muy mal en estos complicados momentos), Rocío ha asegurado no tener "ni idea" de por qué su padre y Olga no se han pronunciado sobre la noticia, pero sí ha dejado claro que Antonio David continúa en el domicilio familiar: "Claro, obviamente está en casa".



"Que sea él el que tenga que decir lo que tenga que decir. No quiero pronunciarme de algo que no me corresponde. Que sean ellos los que tomen las decisiones que tengan que tomar y que digan lo que tengan que decir. Respeto las decisiones que ellos tomen", ha insistido, emocionada "por la presión de lo que ha soportado en el último año. Me veo sometida a una tensión constante y al final exploto".



Sin embargo, ha dejado claro que pase lo que pase, "ante todo somos una familia y lo vamos a seguir siendo independientemente de lo que pase con un matrimonio pero vamos, indiscutible. Es lo único que tengo claro", ha dicho visiblemente tocada.



Sin entrar en cómo está su hermano David en estos delicados momentos pero admitiendo que está siendo un año muy complicado para toda la familia, Rocío ha confesado que "lo estoy pasando muy mal". "No hace falta que venga aquí y lo diga, pero entrar en confirmar algo que no me corresponde no lo voy a decir", ha añadido.



Admitiendo que le parece "surrealista todo lo que se está diciendo" cuando le han preguntado por la demanda por acoso que se dice que habría interpuesto Antonio David y por la cual no confirma su ruptura con Olga, Rocío ha finalizado su intervención sin desvelar lo que ha hablado con su padre y 'Oa' en la intimidad ni cómo actuaría ella en su lugar, pero con una frase que deja entrever que la ruptura es un hecho: "Yo tengo 25 años y ellos 45 y llevan 20 años juntos. Ojalá tuviera la varita mágica".



Unas palabras que Joaquín Prat ha comentado preocupado, al decirle a Rocío que en ocasiones no es necesario decirlo claramente para confirmar una noticia; algo que hoy podría haber hecho la influencer con su actitud abatida y sus declaraciones.