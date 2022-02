Rey Felipe.- El rey destaca que los empresarios "son base del crecimiento y creación de empleo" y ve "importante reconocer" su labor

29-10-2021 El rey Felipe VI junto al empresario Francisco Martínez Cosentino en Almería POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA ALMERÍA RAFAEL GONZÁLEZ-EUROPA PRESS



ALMERÍA, 29 (EUROPA PRESS)



El rey Felipe VI ha indicado este viernes que los empresarios y emprendedores "son la base del crecimiento y de la creación de empleo" y ha asegurado que hacen "un gran bien a la economía y la sociedad de un país", lo que "no siempre recibe el reconocimiento que merece".



"Sin la contribución de los empresarios y los emprendedores, no sería posible el progreso ni la modernización de España", ha trasladado don Felipe, quien ha añadido que por esa razón "es tan importante que la sociedad sepa reconocer" su labor.



En su intervención durante el acto solemne de entrega en Almería del VI Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial a Francisco Martínez Cosentino, presidente del Grupo Cosentino, el Rey ha destacado la "oportunidad de aprender de personas y experiencias que, gracias al espíritu emprendedor, hacen un gran bien a la economía y la sociedad de un país".



"Sois vosotros quienes, asumiendo riesgos, sois capaces de ver oportunidades a menudo difíciles de identificar", ha trasladado al tiempo que ha afirmado que los empresarios tienen "sin duda una fuerza especial, una pasión y una capacidad de esfuerzo y sacrificio que son la base del crecimiento y de la creación de empleo".



El rey Felipe VI ha destacado la "importancia" de que la "sociedad sepa reconocer" la labor de los empresarios y los emprendedores, y ha subrayado que "afortunadamente" España cuenta "con muchas empresas innovadoras, tanto pequeñas, como medianas y grandes, cada vez más digitalizadas y, en muchos casos, internacionalizadas, que están llevando el nombre de España por todo el mundo".



En este punto, ha aludido a Francisco Martínez-Cosentino como ejemplo de "la proyección de grandes empresas españolas, incluso grandes multinacionales, que fortalecen la Marca España".



"Este es el caso del Grupo Cosentino en multitud de lugares y en algunos de los mercados más exigentes. No cabe duda de que tú, y tu empresa, tenéis un gran prestigio en nuestro país y en el extranjero, lo que nos alegra profundamente como españoles", ha trasladado.



En acto de entrega, que ha tenido lugar en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería con la presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el Rey ha afirmado que la multinacional de la piedra natural "fortalece" la marca España "con su gran prestigio en nuestro país y en el extranjero".