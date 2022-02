Rey Felipe.- El rey destaca que empresarios "son base del crecimiento y creación de empleo" y ve importante reconocer su labor

29-10-2021 El rey Felipe VI junto al empresario Francisco Martínez Cosentino en Almería POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA ALMERÍA RAFAEL GONZÁLEZ-EUROPA PRESS



ALMERÍA, 29 (EUROPA PRESS)



El rey Felipe VI ha indicado este viernes que los empresarios y emprendedores "son la base del crecimiento y de la creación de empleo" y ha asegurado que hacen "un gran bien a la economía y la sociedad de un país", lo que "no siempre recibe el reconocimiento que merece".



"Sin la contribución de los empresarios y los emprendedores, no sería posible el progreso ni la modernización de España", ha trasladado Don Felipe, quien ha añadido que por esa razón "es tan importante que la sociedad sepa reconocer" su labor.



En su intervención durante el acto solemne de entrega en Almería del VI Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial a Francisco Martínez Cosentino, presidente del Grupo Cosentino, el Rey ha destacado la "oportunidad de aprender de personas y experiencias que, gracias al espíritu emprendedor, hacen un gran bien a la economía y la sociedad de un país".



"Sois vosotros quienes, asumiendo riesgos, sois capaces de ver oportunidades a menudo difíciles de identificar", ha trasladado al tiempo que ha afirmado que los empresarios tienen "sin duda una fuerza especial, una pasión y una capacidad de esfuerzo y sacrificio que son la base del crecimiento y de la creación de empleo".



El rey Felipe VI ha destacado la "importancia" de que la "sociedad sepa reconocer" la labor de los empresarios y los emprendedores, y ha subrayado que "afortunadamente" España cuenta "con muchas empresas innovadoras, tanto pequeñas, como medianas y grandes, cada vez más digitalizadas y, en muchos casos, internacionalizadas, que están llevando el nombre de España por todo el mundo".



En este punto, ha aludido a Francisco Martínez-Cosentino como ejemplo de "la proyección de grandes empresas españolas, incluso grandes multinacionales, que fortalecen la Marca España".



"Este es el caso del Grupo Cosentino en multitud de lugares y en algunos de los mercados más exigentes. No cabe duda de que tú, y tu empresa, tenéis un gran prestigio en nuestro país y en el extranjero, lo que nos alegra profundamente como españoles", ha trasladado.



En su discurso en acto solemne de entrega, que ha tenido lugar en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería con la presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el Rey ha afirmado que la multinacional de la piedra natural "fortalece" la marca España "con su gran prestigio en nuestro país y en el extranjero".



"Somos conscientes y conocedores de que has recibido muchos premios, todos ellos bien merecidos, por tu carrera profesional, pero todas esas distinciones, incluido el premio de hoy, son una forma de agradecerte el esfuerzo y empeño que pones para desarrollar una gran compañía, haciendo del comercio un sector estratégico", ha manifestado.



El rey Felipe VI ha ensalzado las virtudes del Grupo Cosentino, del que ha destacado "su relación personalizada con el cliente", su "estrecha relación con los proveedores, trabajando en equipo para garantizar la excelencia de todos los productos", y también su "implicación total con los empleados desarrollando acciones de conciliación y ofreciendo beneficios sociales que se adapten a las necesidades de los trabajadores".



"Debe reconocerse vuestra implicación en la investigación como un proceso multidisciplinar y proactivo para responder a la demanda de un consumidor cada vez más exigente y todo ello, desde Almería, conservando las raíces andaluzas, orgullosos de vuestro origen, creando empleo y riqueza en Andalucía, de la que me enorgullece haber recibido recientemente la primera Medalla de Honor", ha afirmado.



El Rey ha recordado cómo Francisco Cosentino "suele contar" que se ha "arruinado tres veces" y ha remarcado su "voluntad firme, acompañada de grandes dosis de determinación" como muestra de que se "puede llegar a ser un gran empresario, además de ser una gran persona".



"Son valores que deben inculcarse a los jóvenes no solo a través de la educación y formación, sino con el mismo ejemplo, algo que representa de una forma muy especial", ha indicado.



Asimismo, ha concluido reconociendo el trabajo de las tres instituciones organizadoras por su "espíritu de promoción de la libertad y del progreso en el campo de la economía y de la empresa" y por impulsar un premio "con el que se busca reconocer públicamente la trayectoria y el ejemplo para las futuras generaciones de quien haya realizado en España una gran aportación, desde la empresa y desde la condición de empresario, a la generación de empleo, la inversión, la innovación y a la apertura internacional de nuestra economía".



Francisco Martínez-Consentino, sexto galardonado por el Círculo de Empresarios, el Cercle d'Economia y el Círculo de Empresarios Vascos, ha agradecido visiblemente emocionado el premio a medio de siglo de trayectoria empresarial y ha trasladado como clave del éxito el "la visión a largo plazo, la reinversión continúa para ser mejores y diferentes, el respeto a los clientes y proveedores y la perseverancia para intentar sobreponerse a la adversidad".



Ha remarcado, en esta línea, la apuesta "que siempre hicimos" por la "distribución internacional" y como elemento de mayor importancia "el haber sido maestro de escuela, lo que me ha ayudado mucho a dirigir la empresa".



"Desarrollar personas que a su vez pudieran liderar a otras y tener en cuenta la actitud de las personas como motor de cualquier persona", ha apuntado para añadir su "suerte por haberse rodeado de gente de enorme categoría profesional".



Francisco Martínez-Cosentino ha reflexionado también sobre la actual situación y ha expresado su "preocupación enorme" por el paro juvenil. "Hay que hacer una formación profesional y universitaria más práctica y orientada al futuro y, si nuestro sistema es demasiado rígido o lento, hay que cambiarlo porque es nuestra obligación moral darle sitio a la actual generación de jóvenes".



Al hilo de esto, ha demandado una "administración eficaz y eficiente que tenga normas y leyes claras, y un funcionamiento donde se deje a los servidores públicos desarrollar su labor sin recelo".



"Nuestro futuro depende de nuestra capacidad y no nos podemos permitir tener un problema de competitividad. Es crucial seguir abierto al mundo, estar más fuera y ganar esa batalla", ha concluido.



En el acto de entrega han estado presentes los presidentes de las tres organizaciones convocantes del premio; Manuel Pérez-Sala, presidente del Círculo de Empresarios, Javier Faus, presidente del Cercle d'Economia y José Galíndez, presidente del Círculo de Empresarios Vascos.



José Galíndez ha intervenido en representación de las entidades convocantes, destacando de la figura del premiado "su esfuerzo, trabajo y visión para convertir una iniciativa familiar y local en un referente empresarial y global plenamente comprometido con su función social y el respeto a valores de interés general o colectivo".



Galíndez ha recordado además que la sociedad "necesita líderes empresariales y es necesario que la idea de emprender recale en el imaginario de los jóvenes, considerándolo atractivo para su proyecto vital y sintiéndose con ello una pieza relevante en la mejora de la sociedad".



Según el acta del jurado, la concesión del Premio a Martinez-Cosentino se decidió "en virtud de su contribución al desarrollo económico y social de España a lo largo de varias décadas de esfuerzo y de trabajo, creando empleo, internacionalizando sus actividades y contribuyendo a la mejora de su entorno y al bienestar del país, Razones que lo convierten en un referente para las futuras generaciones".