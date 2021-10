Resultados de Apple y Amazon presagian triste temporada navideña

(Bloomberg) -- Apple Inc. y Amazon.com Inc. informaron resultados trimestrales decepcionantes en una señal de que la crisis global de la cadena de suministro afecta incluso a las empresas más poderosas, eliminando decenas de miles de millones de dólares de sus valoraciones de mercado.

Amazon, la empresa de comercio electrónico más grande del mundo, dijo que todas sus ganancias del cuarto trimestre podrían desaparecer debido a un aumento en el costo de la mano de obra y la entrega de pedidos. Apple, mientras tanto, dijo que perdió US$6.000 millones en ventas porque no puede satisfacer la demanda de sus productos y podría perder más el próximo trimestre.

Pero sumados, los gigantes tecnológicos transmitieron un mensaje claro a los inversionistas: esta temporada navideña será difícil. A medida que la economía emerge de la peor pandemia en un siglo, lograr entregar suficientes productos a los consumidores es un desafío abrumador para casi todos.

“Seguro que será una temporada navideña difícil”, dijo Tuna Amobi, analista de CFRA Research. “Las expectativas van a bajar, en todos los ámbitos”.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo a inversionistas que la empresa habría generado US$6.000 millones más en ventas sin restricciones de suministro, en especial, la falta de semiconductores.

La escasez está afectando a “la mayoría de nuestros productos”, dijo en una conferencia telefónica. “La demanda es muy fuerte”.

La compañía tiene una gran cantidad de dispositivos nuevos que necesita hacer llegar a las manos de los consumidores antes de las fiestas de fin de año, un período en que se espera que establezca récords de ventas. Además de la actualización del iPhone, Apple ha lanzado nuevos relojes, iPad, computadores Mac y otros artículos.

Las limitaciones de la cadena de suministro harán que muchos de esos artículos sean más difíciles de conseguir. Cook espera que el problema eclipse el costo de US$6.000 millones que tuvo el último trimestre.

La compañía con sede en Cupertino, California, no proporcionó una estimación formal para el trimestre actual, pero los analistas proyectan ingresos de alrededor de US$120.000 millones. Apple dijo que todos sus dispositivos, excepto el iPad, tendrían un crecimiento de ventas en la comparación interanual del trimestre. Los problemas de suministro serán demasiado para que el iPad experimente un aumento, dijo Cook.

En Amazon, prepararse para las vacaciones será una labor costosa. La compañía advirtió a Wall Street que tendrá que gastar miles de millones de dólares contratando trabajadores, pagándoles más e incluso llevando camiones parcialmente vacíos a sus destinos, todo para garantizar que las cadenas de suministro no empañen la temporada de compras navideñas.

Los gastos masivos podrían reducir a cero las ganancias de Amazon durante los últimos tres meses del año, dijeron los ejecutivos. La compañía también informó ingresos y ganancias del tercer trimestre que no cumplieron con las proyecciones.

Los ingresos serán de US$130.000 millones a US$140.000 millones en el período que termina en diciembre, dijo la compañía de Seattle, un pronóstico más bajo de lo que esperaban los analistas. Los ingresos operativos podrían ser tan bajos como cero, dijo Amazon, un revés para una empresa que ha cosechado miles de millones de dólares en ganancia cada trimestre desde principios de 2018.

Los resultados reflejaron el primer período bajo el nuevo director ejecutivo, Andy Jassy, quien tomó el timón de Jeff Bezos en julio. Las acciones de Amazon han subido un 5,8% este año, por debajo del rendimiento del mercado en general, ya que los consumidores que recurrieron a los pedidos en línea en cantidades récord durante la pandemia comenzaron a reanudar las compras en persona, las salidas a comer y los viajes.

Amazon indicó que el crecimiento más lento de las ventas y el alto gasto en áreas como salarios y nuevos almacenes persistirían hasta fin de año.

Los inversionistas esperaban que las condiciones mejoraran desde la perspectiva relativamente sombría de Amazon en julio, dijo John Tomlinson, director de investigación de M Science.

“La gente esperaba que este trimestre fuera el punto más bajo”, dijo Tomlinson, refiriéndose al período que terminó el 30 de septiembre. “No parece que ese sea el caso. Algunos de los desafíos que plantearon no parecieron empeorar, pero tampoco mejoraron mucho”.

Pero la compañía tiene un arma secreta en Amazon Web Services, la unidad de computación en la nube que genera la mayor parte de sus ganancias. La empresa registró ventas por US$16.100 millones, un 39% más. Esa fue la tasa de crecimiento más rápida de la división desde principios de 2019.

Los problemas de Apple son más predecibles, dijo Michael Pachter, analista de Wedbush Securities Inc. La gente quiere productos específicos y Apple no puede fabricarlos lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda, agregó.

Las dificultades de Amazon, por otro lado, resaltan cuántos factores se suman para aumentar los costos, dijo Pachter.

“Están pasando muchas cosas raras”, dijo. “No hemos visto una inflación como esta en 40 años, y todo se debe a la escasez de suministros, los recargos relacionados al covid y el aumento de los costos laborales”.

