Perforadoras pagarían tarifas por fugas de metano con plan Biden

(Bloomberg) -- Las compañías de petróleo y gas se verían obligadas a pagar por el exceso de metano que se escapa de los pozos, los sitios de almacenamiento y las tuberías con el nuevo borrador del plan de gasto social y climático del presidente Joe Biden.

Según la medida publicada el jueves, se impondrían tarifas de hasta US$1.500 por tonelada a una variedad de infraestructura de petróleo y gas, desde pozos y tuberías hasta las terminales que procesan gas natural para exportarlo a todo el mundo.

El cargo propuesto en el proyecto de ley de la Cámara de Representantes de EE.UU., que aún está sujeto a cambios, se produce en medio de un creciente escrutinio del metano, que tiene un potencial 80 veces mayor para atrapar el calor del dióxido de carbono y al que se le atribuye una cuarta parte del calentamiento global.

“Esto sería muy importante”, dijo Sarah Smith, directora de programas del grupo ambiental Clean Air Task Force. “Poner un precio a este dañino y potente gas de efecto invernadero a este nivel ayudaría a obligar a los productores de petróleo y gas a limpiar sus procesos”.

Las tarifas propuestas serían parte de un nuevo programa de US$775 millones de subvenciones, reembolsos, préstamos y otros incentivos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para ayudar a las compañías de petróleo y gas a informar y mitigar sus emisiones de metano.

El lenguaje actual de la Cámara se ha reconfigurado de manera que logre satisfacer a los demócratas de los estados productores de energía, incluidos representantes de Texas en la Cámara y al senador Joe Manchin, demócrata de Virginia Occidental y voto decisivo clave en su cámara. Manchin ha hablado anteriormente de manera crítica sobre las tarifas y no está claro si los cambios, incluido un período de incorporación más prolongado, serían suficientes para resolver sus inquietudes. Una portavoz de Manchin no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios sobre la propuesta.

El plan anterior del Senado evaluó las tarifas en US$1.800 por tonelada, según cálculos del Departamento del Tesoro, cálculos vinculados a los promedios regionales de emisiones de metano.

Según la última versión, las tarifas comenzarían en US$900 por tonelada de exceso de emisiones de metano en 2023, aumentarían a US$1.200 en 2024 y subirían a US$1.500 en 2025 y años posteriores. También se adaptaría a cada locación, estableciendo un umbral para las fugas e imponiendo tarifas a emisiones que lo excedan. En las operaciones de producción de gas natural, por ejemplo, las tarifas se impondrían sobre las emisiones de metano reportadas que excedan el 0,2% del gas natural vendido en el sitio.

Ese enfoque está destinado a alentar a las empresas a reparar las fugas para que las emisiones se mantengan por debajo del nivel aceptable.

Los grupos de la industria del petróleo y el gas han advertido que cualquier pago por metano probablemente se traduzca en mayores costos de electricidad y calefacción para los consumidores. La Asociación Americana de Gas dijo que todavía estaba analizando el impacto potencial de la última propuesta en unos 180 millones de estadounidenses y 5,5 millones de empresas que utilizan gas natural.

“Si aumenta sus facturas, una medida desmedida en medio del aumento de los precios de la energía, nos opondremos”, dijo el grupo en un comunicado enviado por correo electrónico.

Las tarifas vendrían junto con los esfuerzos separados de la EPA para limitar las emisiones de metano, incluidas las próximas propuestas para fortalecer los requisitos para que las empresas busquen y reparen fugas en cientos de miles de pozos de crudo y gas. Está previsto que estas medidas se propongan en unos días.

