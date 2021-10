Pereira: "Siempre fuimos una amenaza para el Atlético"

El entrenador del Levante UD,Javier Pereira, durante el partido contra el Atlético de Madrid disputado este jueves en el estadio Ciutat de Valencia.EFE/ Biel Aliño

Valencia, 28 oct (EFE).- Javier Pereira, entrenador del Levante, destacó la importancia del punto conseguido ante el Atlético de Madrid y consideró que su equipo, sobre todo con las contras, siempre fue una amenaza para el rival.

Sobre las manos que se sancionaron como penalti a favor de su equipo en los últimos minutos del choque dijo que no valora las decisiones de los árbitros ni para bien, ni para mal. "Si el VAR lo ha visto claro...", agregó.

"Hemos sido atrevidos y valientes y con el 0-1 no nos desanimamos ante un equipo muy dotado. Tenemos que ser sólidos y este ha sido de los tres partidos que llevo aquí el que más se ha parecido a lo que queremos que sea este equipo", agregó.

También consideró que este encuentro puede suponer un punto de inflexión y que la sintonía con el público les había dado un plus, pero que el equipo también había hecho vibrar a la afición.

Aprovechó la rueda de prensa para señalar que Rober Pier había visto una segunda cartulina amarilla en las protestas que se produjeron a la finalización del encuentro.