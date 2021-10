Pedro Sánchez y Olaf Scholz coinciden en un foro progresista en Roma

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (c), posa junto a otras autoridades este viernes durante una visita a la Real Academia de España en Roma donde ha presentado el Concurso Internacional para la rehabilitación de la Real Academia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a Roma para participar en la reunión anual del G-20 que se celebra a lo largo del fin de semana. EFE/ Pool Moncloa/Borja Puig De La Bellacasa SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Roma, 29 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el aspirante socialdemócrata a la cancillería alemana y probable sucesor de Angela Merkel, Olaf Scholz, coincidieron hoy en un foro organizado por el Partido Demócrata italiano en Roma sobre el futuro de las fuerzas progresistas.

Sánchez, Scholz y el secretario general del Partido Demócrata italiano, Enrico Letta, se mostraron de acuerdo en que las transiciones ecológica y digital deben alcanzar a todas las personas, así como en la importancia de comunicar correctamente para alcanzar a todos los sectores de la sociedad.

"A veces los mensajes políticos no han sido los justos", valoró el actual vicecanciller alemán, quien expresó que estos no habían llegado, por ejemplo, "a los trabajadores de las fábricas". "Estamos todos al mismo nivel. Todos los componentes de la sociedad deben ayudarse los unos a los otros", añadió.

También Sánchez apeló a la "cercanía", la comunicación con los ciudadanos y el "componente emotivo en política" para "responder" al avance de la extrema derecha.

"Ser progresista en el siglo XXI para mí significa avanzar, no dejar a nadie atrás, avanzar todos juntos, porque es lo que necesita la gente", apuntó Sánchez, tras insistir en que las transformaciones digital y ecológica deben ser "igualitarias".

Los líderes progresistas, que resaltaron en papel de Bruselas en la pandemia de coronavirus, abogaron por una Unión Europea fuerte en relación con el choque con Polonia.

Es la primera vez que Sánchez y Scholz coinciden en un acto tras las elecciones generales celebradas en Alemania el pasado 26 de septiembre, en las que el Partido Socialdemócrata (SPD) se impuso como primera fuerza.

Scholz negocia ahora la siguiente coalición de gobierno con los Verdes y el Partido Liberal (FDP) y, de acuerdo con la hoja de ruta prevista, se someterá a su elección como canciller en torno al 6 de diciembre.