"Ortega es un paupérrimo líder en decadencia", dice una periodista nicaragüense

La periodista y directora del medio Nicaragua Investiga, Jennifer Ortiz, participa este 29 de octubre, en una entrevista desde el exilio con EFE.EFE/Jeffrey Arguedas

Redacción América, 29 oct (EFE).- La periodista y directora del medio Nicaragua Investiga, Jennifer Ortiz, afirmó este viernes que el presidente de su país, Daniel Ortega, es un "paupérrimo líder en decadencia" y que la fuerte censura a los medios de comunicación independientes y el encarcelamiento de opositores es una muestra de su debilidad.

"Daniel Ortega es un paupérrimo líder en decadencia y por esa razón hace lo que está haciendo (...) aunque pareciera a simple vista que sacar a grupos paramilitares, usar armas de guerra, encarcelar opositores y aplicar leyes restrictivas es una muestra de fortaleza, en realidad es una muestra de debilidad", expresó Ortiz en una entrevista con Efe desde el exilio.

La comunicadora, quien también dirige la organización Voces en Libertad, que apoya a medios y periodistas nicaragüenses, afirmó que a Ortega "no le queda otra opción" que "mostrar su peor rostro para sostenerse en el poder" con miras a las elecciones del próximo 7 de noviembre, en las que aspira a una nueva reelección.

"Ortega está jugando su última carta porque ya no tiene mucho qué hacer. Ha roto todo principio democrático y sabe que tiene que sostenerse en el poder a cualquier costo porque lo que le espera es bastante duro, tiene que pasar procesos judiciales porque él ha cometido crímenes de lesa humanidad y hay actos de corrupción tremendos", expresó.

LA REPRESIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Ortiz, quien salió de Nicaragua ante las amenazas que recibió y la posibilidad de que fuera acusada de algún delito, comentó que en sus 15 años como periodista no había visto una situación así y que Nicaragua Investiga ha podido mantenerse informando con un equipo de periodistas jóvenes que arriesgan su vida para cumplir con el trabajo en medio de recursos limitados, acoso de policías y paramilitares y hasta el robo de equipos.

"Siempre habrá un periodista con un micrófono, una grabadora, una cámara o una simple libreta tratando de contar lo que este dictador representó para el país", expresó.

En ese contexto, dijo, nació Voces en Libertad, que ha conformado una alianza con más de 25 medios, en su mayoría digitales, que luchan contra la censura y la represión estatal hacia la prensa independiente.

"El periodismo nicaragüense está viviendo su peor etapa. Ejercer la profesión es un desafío enorme: hay represión policial, pero también hay paramilitares, civiles armados proGobierno que pueden detenerte, te roban los equipos de trabajo y obstaculizan tu labor", detalló.

La periodista explicó que "es imposible para un medio independiente acceder a conferencias de prensa y obtener información en general" y que además "se han creado leyes restrictivas que persiguen al periodismo".

Esas leyes "ponen en serios aprietos a quienes ejercemos esta profesión porque podemos ser detenidos por cualquier razón, son leyes tan discrecionales que cualquier justificación basta para ser criminalizado", apuntó.

Ortiz recordó testimonios de periodistas que han sido retenidos por la policía, golpeados y perseguidos por civiles armados, así como casos críticos como la confiscación de los medios 100 % Noticias y Confidencial, cuyos trabajadores tuvieron que salir al exilio.

LA SOLUCIÓN PARA NICARAGUA

La periodista es una convencida de que Ortega vive sus últimos días en el poder y que la solución de Nicaragua pasa por una renovación de sus estructuras y un cambio cultural en la población.

Ortiz cree que la comunidad internacional ha apoyado "en la medida de lo posible" al pueblo nicaragüense, aunque puede haber más formas de seguir presionando a Ortega más allá de las sanciones que algunos países y regiones han impuesto.

"Nicaragua tiene que cambiar en algún momento de manera estructural. A eso debemos apostar más que pensar que la comunidad internacional deba hacer algo. En el país está funcionando mal la estructura", comentó.

Sobre el exilio dijo que la mayoría de los nicaragüenses que han salido del país anhela regresar y que su experiencia personal ha sido "dura" tanto a nivel profesional como personal.

"En Nicaragua nos tocó vivir en casas de seguridad, sin hablar con la familia y con medidas de seguridad que solo los peores criminales del mundo han usado. Para un periodista eso es sumamente deprimente, pero lo hemos tenido que enfrentar porque no nos queda otra opción", afirmó.

El observatorio denominado Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó este viernes que el número de opositores presos en Nicaragua aumentó a 159.

Entre estos detenidos hay candidatos presidenciales, empresarios, periodistas, líderes políticos y sociales, entre otros.