México.- Santander mejora su oferta para recomprar el 8,3% de su filial mexicana y prevé lanzarla el miércoles

Oficina agro de Banco Santander.. Banco Santander ha anunciado este viernes una mejora de su oferta pública de adquisición en efectivo para recomprar todas las acciones de minoritarios de Santander México que no posee y que representan aproximadamente el 8,3% del capital social de su filial mexicana.



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



En concreto, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la contraprestación prevista para los accionistas que acepten la oferta se eleva de 24 a 26,50 pesos mexicanos por cada acción de Santander México y de 120 a 132,5 pesos en el caso de cada American Depositary Share (ADS), los títulos que cotizan en la Bolsa de Nueva York.



El banco prevé formular su oferta el próximo 3 de noviembre si obtiene las regulaciones pertinentes y estima que ésta permanezca vigente desde ese día hasta el día 7 de diciembre de 2021, salvo que el periodo inicial sea ampliado.



No obstante, el periodo de la oferta "podrá ser ampliado sucesivamente en una o más ocasiones" a discreción de Banco Santander.



La entidad ha aclarado que el pago del dividendo en efectivo por importe de 0,275 pesos mexicanos por acción (1,375 pesos mexicanos por ADS) acordado en la asamblea general ordinaria de accionistas de Santander México celebrada el 25 de octubre de 2021 no ajustará el precio de las ofertas.



El banco ha señalado que el impacto financiero de esta oferta "no difiere" de forma material a la anunciada cuando la operación se informó inicialmente. Entonces, la entidad indicó que la adquisición de este 8,3% de su filial mexicana implicaría una inversión para el grupo de aproximadamente 550 millones de euros.