México logra la meta de vacunación, dosis a niños en EE.UU. y otras claves de la covid

Personas mayores de 18 años reciben la vacuna contra la COVID-19 hoy, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

Redacción América, 29 oct (EFE).- Mientras que en Europa la covid-19 sigue al alza, América continúa en una tensa calma, con una disminución continuada de casos y muertes y la contagiosa alegría de México al haber vacunado con al menos una dosis a toda la población adulta que así lo deseaba.

Con 800.000 nuevas infecciones por covid-19 y 18.000 muertes en las Américas la semana pasada, se sigue extendiendo la vacunación, ahora con la autorización de EE.UU. para inocular la vacuna de Pfizer en niños de 5 a 11 años.

Estas y otras cuatro noticias son las claves de la vacunación en América esta semana.

MÉXICO CELEBRA META DE VACUNACIÓN

El Gobierno de México afirmó este viernes que cumplió con su objetivo de aplicar hasta octubre al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19 a toda la población adulta que así lo deseó.

"Hay una buena noticia, ya se cumplió con el compromiso de aplicar, cuando menos una dosis, a todos los mexicanos, mujeres y hombres, mayores de 18 años, ya avanzamos mucho", declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa matutina desde Campeche, sureste del país.

Esto significa que el 83 % de la población mexicana de 18 años y más ha recibido al menos una dosis, añadió Hugo López-Gatell, encargado de gestionar la pandemia en México.

EE.UU. AUTORIZA VACUNA DE PFIZER EN NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS

La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés) de Estados Unidos autorizó hoy el uso de emergencia de la vacuna contra la covid-19 de Pfizer/BioNTech para menores de entre 5 y 11 años.

Tras el visto bueno de la FDA, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) deberán someter a escrutinio la inmunización en este grupo de edad, que se calcula que puede englobar a unos 28 millones de personas en EE.UU.

El organismo regulador indicó que los casos de la covid-19 entre niños de 5 a 11 años representan el 39 % de las infecciones en personas menores de 18 años.

OPS: DOSIS PARA NIÑOS NO SON PRIORIDAD

Precisamente la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró que los niños no constituyen un grupo prioritario para la vacunación en el continente americano y advirtió que la región todavía tiene un "camino largo" para inmunizar a los más vulnerables.

Durante la rueda de prensa semanal del organismo, el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, aclaró que "los grupos prioritarios en la región no son los niños" y advirtió de que menos de la mitad de la población en América Latina y el Caribe cuenta con una pauta completa de la vacuna.

FLORIDA DEMANDA AL GOBIERNO BIDEN POR VACUNAS OBLIGATORIAS

El Gobierno de Florida anunció el jueves que ha interpuesto una demanda contra la Administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, por obligar a todos los empleados y contratistas del Gobierno federal a que se vacunen contra la covid-19.

En una rueda de prensa, el gobernador de ese estado, el republicano Ron DeSantis, señaló que la orden federal es "ilegal" y una "extralimitación" que en el caso de Florida interfiere con las políticas de empleo y en general con la economía estatal.

"Lo que hace Biden es inconstitucional", dijo DeSantis sobre la obligación de la Administración federal al considerarla "una opción personal" y que ha puesto en riesgo el trabajo de miles de personas.

CARNET DE VACUNACIÓN EN COLOMBIA

En otra dirección camina Colombia, que a pesar de que no obliga a vacunarse, anunció que va a condicionar el incremento de aforos en locales de ocio y culturales al 100 % a la presentación del carnet de vacunación.

De esta forma, los locales que contaban con un aforo del 50 % podrán pasar al 75 % y los que estaban al 75 % ya podrán funcionar con su capacidad completa. La exigencia del carnet de vacunación se aplicará sobre todo a establecimientos de ocio (discotecas, salas de concierto y bares) y culturales (teatros y cines).

El miércoles, Bogotá registró el primer día sin muertos por la covid en 17 meses desde el inicio de la pandemia, otro indicio de que la enfermedad va remitiendo en el país.

ACUSACIONES CONTRA BOLSONARO LLEGAN A LA FISCALÍA GENERAL

El informe sobre la pandemia que acusa de crímenes contra la humanidad al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ya está en manos de la Fiscalía General, que analizará unas imputaciones que el mandatario ya ha calificado de "payasada".

El documento, elaborado por una comisión del Senado, fue recibido por el fiscal general, Augusto Aras, que se comprometió a estudiar las acusaciones que salpican a Bolsonaro, cuatro ministros y una decena de legisladores, que por su condición de aforados solo pueden ser investigados por ese organismo.

Coincide con el avance de la investigación las denuncias de amenazas de muerte contra los directores de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) para que no aprueben las vacunas anticovid en niños de entre 5 y 11 años, denunció hoy el órgano regulador.

"Los 5 directores de Anvisa recibieron el jueves la correspondencia electrónica, vía email, con amenazas de muerte en la eventual hipótesis de la aprobación por parte de la Anvisa de vacunas para niños entre 5 y 11 años de edad", informó el ente de control en un comunicado.