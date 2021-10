Marruecos amenaza con abandonar la negociación sobre el Sáhara si no está Argelia

El embajador de Marruecos ante la ONU, Omar Hilale, en una fotografía de archivo. EFE/Fabio Frustaci

Naciones Unidas, 29 oct (EFE).- Marruecos amenazó este viernes con abandonar el proceso de negociación sobre el Sáhara si Argelia no participa en la próxima ronda de contactos que el Consejo de Seguridad ha encargado al nuevo enviado personal para el Sáhara, Staffan de Mistura.

El embajador de Marruecos ante la ONU, Omar Hilale, dijo hoy ante la prensa que "si Argelia no se presenta (a esa ronda de contactos) sencillamente no habrá proceso político", y repitió en dos ocasiones la misma frase.

Hilale hacía referencia a una carta enviada la pasada semana al Consejo de Seguridad por la misión de Argelia ante la ONU en la que dijo rechazar participar en esas mesas redondas, "una idea convertida en obsoleta dada la instrumentalización descarada de la parte marroquí (...) para presentar falazmente a nuestro país como una parte del conflicto regional".

El embajador marroquí consideró que el Consejo de Seguridad ha desautorizado a Argelia al animar en su resolución de hoy a reanudar los contactos políticos en pos de una solución a la cuestión del Sáhara e invitar a ellos también a Argelia y Mauritania.

Marruecos y Argelia, con las fronteras terrestres cerradas desde 1994, se encuentran enfrascados en una grave crisis bilateral desde que el pasado agosto rompieron relaciones diplomáticas, y posteriormente Argel cerró el espacio aéreo a la aviación marroquí.

El embajador marroquí expresó su sorpresa por la renuncia de Argel a participar en esa ronda de contactos políticos, y recordó que en las últimas "mesas redondas" celebradas en Suiza, Argelia no solo participó, sino que los representantes de Rabat y Argel protagonizaron el 90 % de aquellas conversaciones, aseguró.

En todo caso, la reanudación de las negociaciones políticas por parte de De Mistura se presenta ahora más difícil que nunca dadas las posturas de ambas partes.