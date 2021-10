LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES DE LAS 11:30 AM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 29 de octubre de 2021

PRIMERA PLANA

MUN-CLI COP26

LONDRES - Activistas por el clima se reúnen en el corazón del distrito financiero de Londres para presionar contra el uso de combustibles fósiles en vísperas del inicio de la Conferencia de LAS Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) en la ciudad escocesa de Glasgow. Por Pan Pylas. 475 palabras. AP Foto. ENVIADO.

-COP26-VISTAZO.

-COP26-PAPA: Papa a COP26: no pierdan la oportunidad de salvar el planeta.

-COP26-CHINA: Xi intervendrá en la COP26 a través de videoconferencia.

MUN-ECO G20-ECONOMÍA

ROMA - Los líderes del G20 se reunirán por primera vez en persona desde el inicio de la pandemia para enfrentar una recuperación global lastrada por una serie de obstáculos. Por Davic McHugh y Josh Boak. 1.128 palabras. AP Foto. ENVIADO.

-G20-AP EXPLICA: Qué es y cómo se ha transformado el G20.

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana la desinformación en las redes sociales giró en torno a la política mexicana. No se destituyó a 10 senadores opositores al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El Instituto Nacional Electoral de México no boicoteará la consulta de revocación de mandato propuesta por el mandatario. López Obrador no ordenó tomar las oficinas del Instituto. La prisión preventiva por delitos fiscales y contrabando no ha desaparecido y todavía puede aplicarse en México. Las Imágenes de un avión en llamas no corresponden a un incidente reciente en Ecuador. Por Abril Mulato, Rafael Cabera y Marcos Martínez Chacón. 2.353 palabras. AP Foto. ENVIADO.

CAR-GEN HAITÍ-CRISIS

PUERTO PRÍNCIPE - El primer ministro de Haití, Ariel Henry, condena a las pandillas y secuestros en un discurso en el que también asegura a los haitianos que el país no se queda sin combustible a pesar de la severa escasez que ha frustrado a millones de personas y provocado huelgas recientes. Por Evens Sanon y Dánica Coto. 411 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con: REP-GEN HAITÍ-SECUESTRO-PARIENTES.

AMC-GEN PANAMÁ-BALACERA

PANAMÁ - Una balacera deja al menos cinco muertos y seis personas heridas en una discoteca de un barrio popular situado en los límites del centro histórico de la capital panameña, en un hecho que las autoridades atribuyen a un enfrentamiento de pandillas. Se trata del incidente más grave registrado en un lugar de diversión del que se tenga informes en el país centroamericano. 433 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN ARGENTINA-MACRI JUSTICIA

BUENOS AIRES - Tras varias idas y vueltas, el expresidente argentino Mauricio Macri deberá declarar ante la justicia el 3 de noviembre como sospechoso de haber ordenado el espionaje ilegal de familiares de las víctimas de un submarino siniestrado, luego de que fue relevado de la obligación de guardar confidencialidad sobre asuntos de inteligencia nacional. 568 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CHAU DILMA-LIBRO

SIN PROCEDENCIA - El machismo desempeñó un papel importante en la destitución de Dilma Rousseff, la primera mujer presidenta de Brasil, según un libro de dos corresponsales de AP. Transcripción de un capítulo alusivo a ese tema. Por Peter Prengaman y Mauricio Savarese. 1.400 palabras. AP Foto.

REP-GEN LATINOAMÉRICA EN IMÁGENES-FOTOS

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe y publicadas entre el 22 y el 28 de octubre de 2021. 71 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EEUU-MANO DE OBRA

WASHINGTON - Los salarios subieron en los tres meses que concluyeron en septiembre en Estados Unidos por el mayor margen en 20 años, con muchas compañías forzadas a pagar más para cubrir un número casi récord de vacantes. Por Christopher Rugaber. 312 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-INM ARPAIO-COSTOS LEGALES

PHOENIX - Casi cinco años después de que Joe Arpaio dejase de ser sheriff del condado más poblado de Arizona, los contribuyentes siguen pagando los costos legales de las miles de demandas en su contra. Por Jacques Billeaud. 900 palabras. AP Foto.

EUR-GEN BIDEN-PAPA

ROMA - El presidente estadounidense Joe Biden y el papa Francisco se enfrascan en charlas extendidas sobre cambio climático, pobreza y coronavirus, pero no hablan sobre el aborto. Por Josh Boak, Zeke Miller y Nicole Winfield. 577 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN CORONAVIRUS-RUSIA

MOSCÚ - Rusia reporta un nuevo récord de muertes diarias a causa del coronavirus mientras las autoridades esperan frenar los contagios manteniendo a la mayor parte de la población lejos de sus puestos de trabajo. Por Vladimir Isachenkov. 419 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-INM GRECIA-MIGRANTES

ATENAS - Las autoridades griegas investigan un incidente ante las costas de la isla de Creta luego de que medios locales reportaron que un carguero en el que viajaban un gran número de migrantes quedó varado por el mal tiempo. 130 palabras. ENVIADO.

DEP-FUT UEFA-TORNEOS CAMBIOS

MANCHESTER - Las primeras cuatro jornadas de las eliminatorias para la Copa del Mundo de mujeres en Europa han dejado en claro a la UEFA que es necesario un cambio de formato para reducir los resultados desiguales que han acentuado las enormes brechas en cuanto a recursos económicos y el número de jugadoras profesionales en los planteles. Por Rob Harris. 450 palabras. AP Foto.

DEP-FUT BARCELONA-TÉCNICO

BARCELONA - El Barcelona está considerando otros posibles candidatos además del exjugador Xavi Hernández para tomar el lugar del técnico despedido Ronald Koeman, indica el presidente del club Joan Laporta al ser bombardeado con preguntas sobre la especulación generalizada que vincula a Xavi al cargo. Por Joseph Wilson. 348 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-CIN BALDWIN-MUERTE EN EL SET-INTERROGANTES

NUEVA YORK - El tiroteo fatal de Alec Baldwin en un set de rodaje ha puesto las miradas en un rincón a menudo invisible de la industria cinematográfica donde los críticos dicen que la búsqueda de ganancias puede conducir a condiciones de trabajo inseguras. Para algunos en el negocio, las fallas reflejan problemas más grandes en una industria cinematográfica que está en rápida evolución. Por Jake Coyle. 1.150 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-CIN MORELIA-UNA PELÍCULA DE POLICÍAS

CIUDAD DE MÉXICO - Mónica del Carmen y Raúl Briones estudiaron en academias de policías para interpretar a agentes patrullando calles, montando guardias y ayudando a civiles en la vida real en “Una película de policías”, que mezcla documental y ficción. Los actores mexicanos conversan sobre el filme de Alonso Ruizpalacios, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia y llega a Netflix el 5 de noviembre. Por Berenice Bautista. 875 palabras. AP Foto.

