Las 5 fotos de KIM LOAIZA 🖤 que arrasan en su perfil de Instagram

KIM LOAIZA 🖤 (@kimberly.loaiza) causó furor en las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 5.592.668 de interacciones entre sus fans.

Los posts más relevantes fueron:





DESLIZA ➱ ➱ ➱





Me di cuenta que estoy MEJOR SOLA 💔 (ve al primer comentario)





La vida me enseñó, que se aprende más escuchando que hablando, que el respeto y la educación abren más puertas que el dinero, que una sonrisa te hace más atractivo que cualquier prenda de vestir, que la actitud nos define… nos acerca o nos aleja de los demás. Y que el amor se siente, no se elige ✨✨✨





No saben lo bendecida que me siento por esta canción junto a @zionylennox y no imaginan lo lindas personas que son. Disfruten mucho de ✨MEJOR SOLA ✨ yo la amoooooo 🥰 estaré viendo y compartiendo todo lo que suban sobre esta canción…





¿Cuantos años tienes? Yo 23 ✨

Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez nació el 12 de diciembre de 1997, en Mexicali, Baja California; en donde vivió durante sus primeros ocho años de vida. Posteriormente, Kimberly vivió en Mazatlán durante 10 años y luego se aventuró a vivir sola en Tijuana, donde vive acutalmente.

En 2016 creó su canal de YouTube, donde reune millones de suscriptores y un año después inició otro canal junto a su pareja, Juan de Dios Pantoja, llamado Jukilop. En agosto del 2020 se convirtió en la YouTuber de habla hispana con el mayor seguimiento en la plataforma.