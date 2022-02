Kiko Matamoros desvela el nombre del segundo hijo de Laura Matamoros

01-09-2021 KIKO MATAMOROS Y MARTA LÓPEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



El colaborador ha anunciado cómo se llamará el segundo hijo de la influencer y Benji Aparicio



MADRID, 29 (CHANCE)



En uno de los mejores momentos de su vida y sin estar agrias polémicas a la vista, Kiko Matamoros ha disfrutado con su novia, Marta López, de una divertida cena en un conocido restaurante de la capital, que celebró su primer aniversario con una multitudinaria fiesta en la que además del popular colaborador de 'Sálvame' se dejaron ver otros rostros conocidos como Terelu Campos, Alejandra Rubio, Lara Dibildos o Rafa Mora.



Deseando convertirse en abuelo de nuevo - Laura Matamoros, embarazada de siete meses, sale de cuentas a finales de diciembre - Kiko ha desvelado el secreto mejor guardado de su hija, que todavía no había anunciado el nombre que han elegido Benji Aparicio y ella para su segundo hijo.



"Se llamará Benjamín, como el padre", nos ha contado el colaborador, que nos tememos que no era consciente de que la influencer quería mantener en secreto el nombre de su bebé, aunque en los últimos días daba una pista definitiva en sus redes sociales, al llamar a su segundo hijo 'Little B'.



Además, Matamoros ha salido al paso de los rumores de que no critica a Antonio David Flores porque éste tendría información delicada sobre él y otros tres colaboradores de Mediaset que podría r pública si hablasen de sus presuntas deslealtades a Olga. "Absolutamente, yo estoy amordazado por Antonio David y las fuerzas del mal. Antonio sabe muchas cosas de mi porque yo se las he contado y alguna la ha podido vivir, pero ya las he contado yo", ha dejado claro con ironía, asegurando que "nadie se siente atado de pies y manos" por el ex de Rocío Carrasco, con el que apenas mantiene contacto en los últimos tiempos porque "entiendo que no quiere hablar".



