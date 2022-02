Gustavo, al rescate de las Campos. El fiel chófer tacha a Edmundo Arrocet de mentiroso y manipulador

20-10-2021 Gustavo Guillermo con su jefa, María Teresa Campos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La mano derecha de María Teresa Campos desmiente que Bigote tenga ningún tipo de relación con Terelu



MADRID, 29 (CHANCE)



Edmundo Arrocet ha vuelto a hablar de la familia Campos y sus declaraciones parece que no habrían sentado nada bien ni a María Teresa ni a su hija Terelu. Y es que instistiendo en que la ruptura con la presentadora no fue por mensaje como ella cuenta, el chileno asegura en las páginas de la revista Diez Minutos que la sigue queriendo y que no ha habido ninguna mujer después de ella. Rotundo, Bigote afirma que no tiene ningún problema económico y que podría mantenerlas, y sorprende al desvelar que tiene una buena relación con la hija mayor de su exnovia con la que se llama y se escribe con asiduidad. Además, descubre que los dos coches que tenía en la casa de la malagueña no están en el desguace, sino en su poder después de pagarle a Gustavo Guillermo los 1.200 euros del depósito de vehículos donde han estado este tiempo.



Unas declaraciones a las que el fiel chófer de Teresa Campos ha respondido, saliendo en defensa de su jefa y de Terelu, con quien desmiente tajantemente que Edmundo tenga ningún tipo de trato.



En primer lugar, Gustavo afirma que los famosos coches no estén en poder de Bigote como él mantiene y, asegurando que "miente como siempre", nos cuenta que "llevo intentando quedar con él desde que salió del concurso para darle las llaves y por fin el sábado pasado se las dejé en un hotel después de un mes de ir detrás de él". "Y si él dice que tiene los coches que los enseñe", reta al chileno cansado de tantas mentiras. "Solo yo sé donde están los coches", confiesa, admitiendo que Edmundo sí le pagó los 1.200 del depósito de los vehículos a través de "una transferencia".



Más hablador que de costumbre, el asistente de Teresa Campos vuelve a reafirmarse en que Bigote le compraba los regalos a su jefa en el chino, sin entender por qué ha tenido tanta trascendencia: "No hay nada malo en comprarlo en los chino. Cualquiera puede comprar en los chinos y no hay nada malo en eso. Pero lo compraba. Sino ir al chino de Majadahonda y lo veis. Creo que hay una foto y todo de él en el chino", mantiene rotundo.



Tachando de "tonterías" las declaraciones del humorista de que si él ha hablado es por interés económico y porque María Teresa está detrás, Gustavo asegura que "solo opino de mí. Me hago responsable de lo que digo yo".



Además, y poniendo "la mano en el fuego", el chófer deja claro que no es verdad que Terelu tenga relación con Edmundo como el chileno asegura en su exclusiva, tachándole de haber "manipulado" el mensaje de la colaboradora que mostró mientras hacía la entrevista: "Conozco a Terelu, es como mi hermana y estoy convencido, seguro, de que no habla con Edmundo. Seguro". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!