Gobierno mexicano afirma haber cumplido meta de vacunar a todos los adultos

Fotografía de archivo de mujer mayor recibiendo la vacuna contra el coronavirus en el Istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca (México). EFE/ Luis Villalobos

Ciudad de México, 29 oct (EFE).- El Gobierno mexicano afirmó este viernes que cumplió con su objetivo de aplicar hasta octubre al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19 a toda la población adulta que así lo deseó.

"Hay una buena noticia, ya se cumplió con el compromiso de aplicar, cuando menos una dosis, a todos los mexicanos, mujeres y hombres, mayores de 18 años, ya avanzamos mucho", declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa matutina desde Campeche, sureste del país.

La meta se anuncia mientras México acumula casi 3,8 millones de casos y más de 287.000 muertes de covid-19, la cuarta cifra más alta del mundo en números absolutos.

Desde que inició la vacunación en diciembre pasado, México ha aplicado más de 125,7 millones de fármacos anticovid a 74,4 millones de personas, de las que 60,1 millones ya cuentan con el esquema completo, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Esto significa que el 83 % de la población mexicana de 18 años y más ha recibido al menos una dosis, indicó López-Gatell, encargado de gestionar la pandemia en el país.

El porcentaje faltante se atribuye al rezago, a personas que no pudieron acudir en el día programado de la vacunación, a quienes fueron a Estados Unidos a vacunarse o a las comunidades remotas de estados como Chiapas.

“El operativo de vacunación covid no se detiene hasta que completemos todo el uso de vacunas que es necesario tener, tenemos que completar la segunda dosis. En este momento están en operación o programados 953 municipios en 22 entidades federativas. Tenemos que expandir el operativo hasta el último rincón”, comentó.

El subsecretario reportó una suma de 132,2 millones de fármacos recibidos en México.

El portafolio del país incluye las estadounidenses Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, la británica AstraZeneca, la rusa Sputnik V, y las chinas CanSino, Sinovac y Sinopharm.

“Tenemos vacunas suficientes, contratamos casi 250 millones de dosis, esto incluye casi 10 millones de dosis que fueron donadas y agradecemos también al Gobierno de Estados Unidos por generosas donaciones que fueron hechas de manera muy oportuna”, manifestó López-Gatell.

Para la inmunización se dispusieron 14.190 puestos de vacunación en los que participaron 304.805 brigadistas, expuso el subsecretario.

El promedio de dosis aplicadas ha sido de cerca de 500.000 al día.

“La más grande crisis sanitaria que el mundo haya enfrentado en los recientes 100 años, en el último siglo, requería por supuesto el más grande operativo de salud pública de que tenga memoria nuestro país en los últimos 100 años”, mencionó.

El presidente destacó los porcentajes de vacunación de Quintana Roo, Baja California y Ciudad de México.

También reiteró que ya inició la inmunización para menores de edad, aunque todavía no de forma generalizada.

“Ya se inició el plan de vacunación para niñas, niños. Primero los que tienen enfermedades crónicas, los discapacitados o con capacidades diferentes, pero vamos a ir hacia delante. Siempre, siempre de manera ordenada, sin influyentismo", indicó.