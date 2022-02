Fútbol/Premier.- (Previa) Chelsea, Liverpool y City pugnan por el liderato antes de una nueva jornada 'Champions'

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Chelsea, líder de la Premier League, viaja a Newcastle para defender su posición de privilegio en la décima jornada de competición, en la que el Liverpool, tras la goleada en Old Trafford, recibe al Brighton antes de volver a citarse con el Atlético de Madrid en 'Champions' y en la que el Manchester City se enfrenta al Crystal Palace.



Solo dos puntos separan a 'blues' (22), 'reds' (21) y 'citizens' (20), y ninguno de ellos ha fallado en las dos últimas fechas del campeonato. Ahora, el cuadro de Thomas Tuchel tratará de mantenerse en lo más alto con una cuarta victoria consecutiva a tres días de verse de nuevo con el Malmoe en la competición continental.



Después de imponerse en los penaltis al Southampton en la Carabao Cup, ahora se enfrentan a domicilio al Newcastle, penúltimo de la tabla a tres unidades de la zona de salvación y que todavía no ha estrenado su casillero de triunfos.



Mientras, el Liverpool buscará seguir siendo el único equipo invicto del curso liguero ante un sorprendente Brighton que defiende la última de las plazas europeas. Los de Jürgen Klopp tendrán el miércoles en Anfield otra cita con el 'Atleti' y podrían hacer alguna rotación pensando en este partido.



Por su parte, el Manchester City, que la próxima semana jugará ante el Brujas, quiere sumar su tercer triunfo seguido ante el Crystal Palace, que acumula cuatro empates consecutivos y cinco jornadas sin vencer.



Mientras, el Manchester United (14) necesita olvidar la goleada sufrida en Old Trafford ante el Liverpool (0-5) y poner fin a una nefasta racha que le ha permitido sumar solo un punto de los últimos 12 en juego. Su rival será el Tottenham (15), con el que pugnará por meterse en puestos continentales.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 10 EN LA PREMIER LEAGUE.



-Sábado.



Leicester - Arsenal.



Burnley - Brentford.



Liverpool - Brighton.



Manchester City - Crystal Palace.



Newcastle - Chelsea.



Watford - Southampton.



Tottenham - Manchester United.



-Domingo.



Norwich - Leeds United.



Aston Villa - West Ham.



-Lunes.



Wolverhampton - Everton.