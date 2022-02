Fútbol.- Laporta y la salida de Koeman: "Posiblemente llega tarde y asumo la responsabilidad"

16-10-2021 De izquierda a derecha, el vicepresidente del FC Barcelona Rafa Yuste con el entrenador del primer equipo, Ronald Koeman, y el presidente, Joan Laporta, en una sesión de entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper DEPORTES MIGUEL RUIZ/FCB



El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha reconocido que "posiblemente" la destitución de Ronald Koeman "llega tarde" y que asume la responsabilidad de la decisión, tomada en su día con el deseo de dar margen al técnico neerlandés de demostrar su valía una vez recuperara a jugadores lesionados.



"Es opinable pero posiblemente sí llega tarde esta decisión. Creo que Koeman merecía ese margen de confianza y de recuperar a lesionados. Era una manera de motivar al entrenador y al equipo. Posiblemente tendríamos que haberlo decidido antes y asumo la responsabilidad", reconoció en rueda de prensa.



No obstante, la situación actual era "insostenible". "Si Koeman no continúa más tiempo es porque los resultados han decidido. Nuestra opinión, compartida con dirección técnica, es que la situación era ya insostenible y pensábamos que si no actuábamos podía conllevar una merma importante de las aspiraciones de luchar por ganar títulos esta temporada", señaló.



"La relación con Koeman está bien por parte nuestra. Le comunicamos todo con respeto, ha visto el esfuerzo en darle un margen de confianza. Pero la situación era insostenible, dijo que lo entendía por los resultados. Las negociaciones por la rescisión van bien, respetaremos los derechos de las dos partes y haremos lo mejor para el Barça y para que quede satisfecho", comentó sobre el finiquieto del neerlandés.



Además, cree que la plantilla es buena como para exigirle mejor rendimiento, ya con Sergi Barjuan como entrenador interino. "Pienso que es una plantilla buena, que se puede mejorar o compensar más. El Ronald lo ha intentado, con momentos de cierta mejora y con muchos lesionados. Y esta plantilla, con los lesionados recuperados del todo, nos puede dar los objetivos que queremos. Y en LaLiga no hay nada claro", recalcó.



Despidió, pese a todo, con honores a Koeman. "Le estamos muy agradecidos porque asumió la dirección técnica en un momento de máxima dificultad. Ha sido una persona de club, continúa siendo un grande del Barça y le tendremos siempre en la memoria colectiva del barcelonismo. Y se lleva una Copa del Rey en su palmarés como entrenador", recordó.