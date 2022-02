Fútbol.- El Inter valorar traspasar a Eriksen a "un club extranjero" para que pueda volver a jugar

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Inter de Milán ha desvelado que baraja traspasar al futbolista danés Christian Eriksen, que sufrió un paro cardiaco durante un partido de la pasada Eurocopa, debido a que las autoridades sanitarias italianas impiden que pueda volver a jugar esta temporada, y espera que el jugador pueda "reanudar" en otro club su "actividad competitiva".



"(...) Tras la grave lesión ocurrida durante la Eurocopa de junio de 2021, las autoridades médicas italianas prohibieron que pudiese retomar la actividad deportiva en la temporada actual. Aunque las condiciones actuales del jugador no son aptas para desarrollar la actividad deportiva en Italia, esta podría lograrse en otros países donde, por lo tanto, el jugador podría reanudar la actividad competitiva", señaló el club en un comunicado tras la celebración de su Junta de Accionistas.



Eriksen sufrió un paro cardiaco el pasado mes de junio durante el Dinamarca-Finlandia de la Eurocopa. El jugador de 29 años colapsó durante la primera mitad del partido y tuvo que ser atendido sobre el propio terreno de juego; recibió tratamiento de emergencia en el campo y luego se sometió a una operación exitosa para instalar un desbifrilador implantable.



La entidad 'nerazzurra' desveló también que el salario de este curso del centrocampista danés lo está abonando un seguro FIFA y que recibirán una indemnización de la UEFA, y recordó que el valor de mercado de su jugador a 30 de junio de 2021 "era de 18,3 millones".



Por ello, no ocultó su idea de poder rentabilizarlo con un traspaso "a un equipo extranjero donde las condiciones actuales no excluyan la posibilidad de obtener la elegibilidad".