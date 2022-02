Francia.- EssilorLuxottica factura 5.473 millones en el tercer trimestre, un 34 por ciento más

31-07-2020 Logo de EssilorLuxottica. POLITICA ECONOMIA EMPRESAS ESSILORLUXOTTICA



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El grupo de productos ópticos EssilorLuxottica cerró el tercer trimestre con una facturación de 5.473 millones de euros, un 34 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado, según ha informado la compañía este viernes en un comunicado.



"Estamos orgullosos del rendimiento de los ingresos que logró nuestra compañía en el tercer trimestre del año, manteniendo la senda de la rápida recuperación ya registrada en el segundo trimestre", han subrayado el consejero delegado y el vice consejero delegado de la empresa, Francesco Milleri y Paul du Saillant.



Gran parte de ese incremento se debe a la incorporación a las cuentas de GrandVision, cuya adquisición todavía no se había cerrado en el tercer trimestre de 2020. Si no se tiene en cuenta el impacto de esa compra, la facturación de la firma experimentó un incremento del 9,2 por ciento, hasta 4.460 millones de euros.



Estos datos suponen una mejora no solo con respecto al tercer trimestre de 2020, sino con respecto al tercer trimestre de 2019, no afectado por la pandemia. La facturación total respecto a hace dos años creció un 27 por ciento, mientras que si se excluyen las ventas de GrandVision, el incremento fue del 3,5 por ciento.



Entre julio y septiembre, y sin tener en cuenta las ventas de la empresa adquirida, EssilorLuxottica ingresó 2.583 millones de euros con su división de soluciones profesionales, un 6,3 por ciento más. De su lado, la rama de ventas directas a los consumidores creció un 13,4 por ciento, hasta 1.877 millones de euros.



En el conjunto de los nueve primeros meses de 2021, la firma italofrancesa facturó 14.241 millones de euros, un 38,1 por ciento más que en el mismo periodo de 2020, en gran parte debido a los efectos de base comparativos por el cierre de comercios durante el año pasado. Si no se tienen en cuenta las ventas de GrandVision, Essilor ingresó 13.228 millones, un 28,2 por ciento más.